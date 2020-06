Jafet Soto: "Voy a estar donde Herediano me necesite"

El director deportivo del club forense se hará cargo de la dirección técnica tras la salida de José Giacone.

José Giacone dejó de ser el entrenador de Herediano después de que los Florenses quedarán afuera de la lucha por el título del Torneo Clausura 2020 y Jafet Soto, director deportivo del club, tendrá una nueva etapa al frente del equipo.

"Es una necesidad del club y como siempre lo he dicho voy a estar donde el club me necesite. Desde la parte económica hay una realidad y Jafet no cobra un solo colón por ser entrenador del Herediano", declaró Soto en diálogo con CRHoy.com.

Y agregó: "Sabemos que es un año complicado deportivamente hablando, donde muchos equipos vamos a sufrir en la parte económica y esto será una forma de ayudar al proyecto que es el nuevo Rosabal Cordero".

Además, el DT contó cómo jugará el nuevo Herediano: "Será un equipo con mucha identidad y sentido de pertenencia, algo que queremos mostrárselo a los jugadores que hemos traído recientemente. Siempre he sido un entrenador ofensivo, me gusta el ataque y vamos a poner en cancha a un equipo que le guste atacar".