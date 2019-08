Jafet Soto, tras la eliminación: "No hay justificación que valga"

El entrenador de Herediano no puso excusas a la hora de analizar la derrota en los penales de su equipo a manos del Waterhouse jamaiquino.

Herediano sufrió un duro golpe al quedar eliminado de los octavos de final de la Liga Concacaf a manos del Waterhouse jamaiquino, equipo que no se intimidó en suelo costarricense y sacó un empate 1-1 que le permitió forzar los penales y ganar la serie por 7-6.

En este contexto, a Jafet Soto le tocó dar la cara tras quedarse afuera en el certamen internacional, aunque no tuvo problemas en admitir el fracaso.

"Fue un partido en el que nos faltó calidad, capacidad para no llegar a los penales. Hay muchos factores, no hay excusas. Cuando quisimos meter intensidad, siempre fue cortada. Así que indudablemente a uno le da vergüenza. No justifico el desenvolvimiento de mi equipo. No fuimos contundentes. No hay justificación que valga para decirle a nuestra afición que estamos fuera de la Liga Concacaf", manifestó el técnico de El Team tras la caída en casa.

En la misma línea, Soto ahondó: "Es malo, muy malo. Un objetivo no cumplido. Ahora queda pensar en el campeonato, ir paso a paso para clasificar y luego buscar el título".

Por otra parte, el entrenador tico se refirió al próximo duelo del Apertura 2019 tras este golpe, nada menos que frente a Saprissa. "La clave está en el carácter, el temple. Tengan por seguro que elegiré a los jugadores que tengan eso. Porque es en lo que nos ocupamos para sacar ese partido contra Saprissa. A la afición, que está molesta, decirles que tienen toda la razón. Yo sé que no es fácil, vienen las burlas, pero a mí no me interesa eso. Me interesa convencer a mis jugadores de que viene un clásico que tenemos que ganar", sentenció.

Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP/Getty Images