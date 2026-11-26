Cómo ver el Jablonec vs Lugano con una VPN

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Previa del partido

Conference League - Jornada 4 26 nov 2026 - 12:45 Stadion Strelnice

El Jablonec recibe al Lugano en el Stadion Strelnice, en Jablonec nad Nisou, en un partido de la fase de liga de la Conference League.

El equipo local llega en un mal momento. Ocupa el 23.º puesto en la clasificación de la Conference League y no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos.

El equipo de Lubos Kozel perdió 3-1 ante el Artis Brno en la Primera Liga el 21 de noviembre. Antes había caído 2-1 en la copa frente al mismo rival y 5-0 ante el Slavia Praga a finales de octubre.

El Lugano llega en mucho mejor estado de forma y lidera la clasificación de la Conference League. El equipo de Mattia Croci-Torti ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Grasshopper en la Superliga el 21 de noviembre. En Europa, venció 3-0 al FK Kauno Zalgiris en su anterior encuentro.