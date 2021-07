Italia vs. España, EN VIVO ONLINE por la Eurocopa 2021: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Azzurri y la Roja tienen varias cuentas pendientes por saldar en las semfinales de la Euro 2021.

Estamos en la antesala del partido que define al nuevo campeón de la UEFA. La Eurocopa 2021 entró en su fase final y con ello llegaron las semifinales del torneo, donde Italia y España se enfrentan en Londres, con el único objetivo de asegurar un boleto en la gran final.

Aún sigue vivo aquella final del 2012 donde la Roja goleó 4-0 a la Azzurri para adjudicarse el trofeo continental, pero ahora las cosas son diferentes. Los de Mancini han enamorado a muchos con su fútbol, mientras que los de Luis Enrique mantienen su verticalidad y buen entendimiento para hacer daño al rival.

El encuentro promete, ambas selecciones tendrán que sufrir para llegar a la final. En Goal, te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA ITALIA VS. ESPAÑA?

PARTIDO Italia - España FECHA Martes, 6 de julio ESTADIO Wembley | Londres (Inglaterra) HORA 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina RONDA Semifinal

¿DÓNDE VER ITALIA VS. ESPAÑA EN VIVO POR TV?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a las semifinales está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ARD Das Erste (Movistar+ Astra) 21:00 Sudamérica TNT Sports

Win Sports+

DIRECTV Sports (610-619) ARG: 16:00, CHI: 15:00; COL: 14:00 México Sky Sports 14:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Italia vs. España de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Win Sports, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cinco plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).