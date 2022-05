¿Italia podría ocupar el lugar de Ecuador en Qatar 2022 por el caso Byron Castillo?

El tema de una posible eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar 2022 tiene en vilo a la Selección chilena, luego que la Federación presentara un reclamo formal a la FIFA por una presunta alineación indebida del jugador Byron Castillo, de los registros del Barcelona de Guayaquil.

El lateral habría defendido a la Tricolor en ocho partidos de las Eliminatorias Sudamericanas haciendo “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" según consta entre las pruebas recopiladas por Eduardo Carlezzo, el abogado a cargo de la investigación.

Sin embargo, en Italia creen que la regla favorece a la Azzurra por su posición en el ranking FIFA, en el que ocupa el sexto casillero y es la única de las primeras 15 selecciones que no tiene cupo a la justa asiática después de ser eliminada en el Repechaje de Europa ante Macedonia del Norte.

"Hay una posibilidad de que Italia sea rescatada para el Mundial de Qatar 2022, una posibilidad mucho más concreta de lo que todos piensan. Parece que Ecuador usó a un jugador no ecuatoriano que no tenía derecho a jugar. Y por eso podría pagar. Se habla de posibilidad pero hay extremos de que eso suceda", opinó Franco Chimenti, ex dirigente de la Lazio y hoy timonel de la Federación de Golf italiana en diálogo con Parlamento Rai Gr. "Hay una regla de la FIFA que habla de repechaje y el equipo más alto en la clasificación: y este es ciertamente Italia", agregó.

No obstante, el presidente de la Federación de Fútbol de Italia, Gabriele Gravina, aseguró que si se excluye al equipo que dirige Gustavo Alfaro de la máxima que arranca en noviembre, el cupo será para un combinado sudamericano descartando a los dirigidos por Roberto Mancini.

"¿Posibilidades de repechaje en caso de exclusión de Ecuador? Cero. Europa tiene 13 cupos disponibles y los ha llenado, si se libera un cupo en Sudamérica, irá una Selección sudamericana", expresó el mandamás de la FIGC en diálogo con La Gazzetta dello Sport al final del Consejo Federal, en Roma.

"Escuchamos a la FIFA para darnos un momento de esperanza, pero la respuesta fue absolutamente negativa. En Qatar, ¿les gustaría tener a Italia? A nosotros también nos gustaría. Pero estas son las reglas y salimos por demérito", sentenció.

Ahora resta saber si el organismo logra corroborar que la documentación presentada por la FFCh sea válida, lo que podría decantar con la resta de puntos para la Tri y una eventual clasificación de La Roja.