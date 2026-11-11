Previa del Italia-Francia de la Liga de Naciones de la UEFA A

UEFA Nations League A - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Italia y Francia se enfrentan el jueves 12 de noviembre en San Siro, en Milán, en un partido del grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA A en el que hay mucho en juego. El encuentro comienza a las 15:45 EST y las 19:45 GMT.

Francia visita a una Italia en progresión

Francia llega como líder del grupo y en un buen momento: el equipo de Zinedine Zidane no ha perdido ninguno de sus cuatro partidos de la Liga de Naciones hasta ahora. Ambas selecciones empataron 1-1 en el encuentro de octubre, por lo que el grupo sigue abierto de cara a esta penúltima jornada.

Zidane está dando forma a un proyecto desde que asumió el cargo tras el Mundial. El atacante del PSG Desire Doue se ha convertido en una de sus principales fuentes de creatividad, y el seleccionador francés ha comparado públicamente las ganas de aprender del joven con las que él tenía como jugador. Warren Zaire-Emery también ha regresado tras su lesión, aunque su posición preferida sigue siendo motivo de discrepancia entre Zidane y el entrenador del PSG, Luis Enrique.

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Cisse apunta a ser protagonista con Italia tras su gran momento en el AC Milan

Italia ocupa el segundo puesto del grupo y ha ganado cuatro de sus últimos seis partidos a las órdenes de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, del AC Milan, atraviesa un gran momento en la Serie A, con ocho goles esta temporada, y aspira a ser titular. El lateral del Chelsea Marco Palestra y el creador de juego del Como Mattia Liberali también son jóvenes opciones prometedoras para el veterano seleccionador, mientras Italia trata de dejar atrás las decepciones en los grandes torneos.

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Datos clave y bajas por lesión

Italia ha marcado en cada uno de sus últimos nueve enfrentamientos con Francia.

Italia lleva tres partidos invicta en la Liga de Naciones, con ocho goles en esa racha.

Francia no ha encajado goles en ninguno de sus dos partidos a domicilio en la Liga de Naciones esta campaña.

Italia ya no podía contar con Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori y Moise Kean antes de que el defensa de la Roma Gianluca Mancini se retirase de la convocatoria por una lesión.

Francia no cuenta con William Saliba ni Ousmane Dembele.

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Posibles onces

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

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