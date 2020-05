Israel Castro Franco y sus recuerdos con la Selección de El Salvador

El brasileño se nacionalizó salvadoreño para el Mundial de Francia 1998.

Israel Castro Franco guarda buenos recuerdos de su estancia en El Salvador, cuando el brasileño se nacionalizó para jugar la hexagonal, rumbo al Mundial de 1998, en el cual se quedaron a la orilla de clasificar, dirigidos por Milovan D'joric,

Sobre su llegada a la Selecta, Castro Franco contó: “Milovan me llamó y me dijo que tenía que ir a entrenar con la Selección, no había problema por lo del boleto de viaje, porque en ese momento estaba don William Handal, directivo de Firpo, en una linea aérea. Podía viajar después. Yo nunca tuve problemas con Milovan, quien fue junto a Milos Miljanic, los mejores entrenadores que tuve en mi paso por El Salvador”.

Y agregó: “Milovan hizo un gran trabajo. Yo quería que él siguiera al frente de la Selección, pero lastimosamente se fue de la Selección. Hemos estado cerca de llegar al Mundial del 98, es una lástima que no se haya podido, siempre hubo respeto mutuo con Milovan”.