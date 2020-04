Ismael Valladares quiere más títulos con 11 Deportivo

El portero acaba de renovar con los fronterizos.

Ismael Valladares ganó un título con el 11 Deportivo en el recién finalizado torneo Clausura 2020. El portero quiere más gloria con los fronterizos y contó que también renovó ya que cuenta con la confianza del técnico Juan Cortés Dieguez.



“Esto me da más experiencia, me llega en buen momento, buena edad para sumar el título, y espero que no sea el único, espero seguir en este equipo y sumar más títulos”, indicó el guardameta con raíces costaricenses.



Sobre el campeonato logrado, Valladares dijo: “Independientemente las circunstancias que nos dieron el título, fue algo bonito, ser campeón de la forma que sea siempre es un sentimiento único, bastante contento, fue una alegría inmensa, todos los jugadores nos mandamos videos, fotos de emoción por nombrarnos campeones, fue un momento único”.