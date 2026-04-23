El PSV cierra la temporada enfrentándose al PEC Zwolle el jueves. Peter Bosz ya anunció el once que saldrá al Philips Stadion.
Nick Olij debutará este jueves en la Vriendenloterij Eredivisie, según anunció Bosz ayer en la rueda de prensa previa al partido contra el Zwolle. Matej Kovar descansará en la recta final de la temporada.
La defensa no cambia: Kiliann Sildillia, Ryan Flamingo, Yarek Gasiorowski y Mauro Júnior, de derecha a izquierda.
Joey Veerman regresa tras perderse el duelo ante Sparta Rotterdam; Ismael Saibari, lesionado, cede su lugar a Joël van den Berg. Guus Til completa el centro del campo.
Esmir Bajraktarevic parte en la derecha del ataque, Ricardo Pepi lidera el frente y Couhaib Driouech, quien reemplaza a Ivan Perisic, actuará por la izquierda.
Alineación del PSV: Olij; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Mauro Jr.; Veerman, Van den Berg, Til; Bajraktarevic, Pepi, Driouech.
