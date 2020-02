Isco se reivindica en El Sadar

El malagueño volvió a ser de los mejores para el cuadro blanco, anotando el gol del empate y siendo clave en la distribución

Isco se ha convertido en uno de los grandes aciertos de Zinedine Zidane desde su vuelta al banquillo del . En poco menos de un año, el centrocampista ha pasado de desterrado con Solari a clave con el técnico francés.

Tras una de las peores campañas de toda su carrera deportiva, con partidos en la grada y muchos minutos sin jugar con la camiseta blanca, la vuelta del galo supuso un rayo de esperanza para un hombre con mucho talento.

Un claro ejemplo del cambio radical de tendencia de Isco ha estado en el encuentro ante el . El jugador español fue el autor del primer gol de los blancos con un buen remate, pero no se quedó en eso, confirmando su gran momento de forma.

Además de su diana, fue el miembro de la primera plantilla que más veces disparó a puerta por parte de los hombres de Zidane a lo largo de los 90 minutos en Pamplona. En dos ocasiones, disparó a la meta navarra.

Por otra parte, fue uno de los destacados en la parcela de la distribución. Isco fue el que más pases dio en la cancha opuesta, con 33 de 43 acertados, lo que supone un 84% de acierto en sus desplazamientos.

De hecho, tras el encuentro, el técnico blanco elogió al centrocampista, diciendo que hizo un "partidazo" y se alegró de la mejoría sustancial de Isco a lo largo de la temporada.

"No cambió nada, es un jugador importante de esta plantilla. Cuando juega, lo da todo. Técnicamente es importante a la hora de jugar. Me gusta mucho. Hoy ha hecho un partidazo, como los demás, pero me alegro por su gol. Tiene que meter más", comentó Zidane.

Esto no hace más que confirmar el resurgimiento de uno de los pilares claves del Real Madrid, que le debe parte de su buen momento a la reaparición de un Isco que se encuentra mejor que nunca.