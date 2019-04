Isaac Brizuela, el mediocampista que despertó de la mano de Tomás Boy

Isaac Brizuela es uno de los líderes del Guadalajara que pelea por levantarse de una crisis deportiva.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Isaac Brizuela, mediocampista de , es uno de los pocos futbolistas de la plantilla que pueden presumir haber destacado de la mano de Tomás Boy.

Brizuela, quien se ha convertido en uno de los líderes del club en medio de la tempestad, vivió uno de los mejores torneos de su carrera bajo la directriz del Jefe, mexicano designado para conducir el rumbo del Rebaño por los cuatro partidos que restan al torneo.

Luego de no tener regularidad con el , club con el que torneo a torneo acumulaba una menor cantidad de minutos, incluso llegando a los 229 en doce partidos del Apertura 2012, había sido cedido al de Boy Espinosa para el Clausura 2013.

Bastaron los consejos del ahora pastor del Rebaño para que el Cone explotara con los Zorros. En dicho semestre fue piedra angular de un motor ofensivo para recordar. Junto a Omar Bravo, histórico goleador de Chivas, supo como destacar por la banda derecha. Recorrió el rectángulo verde y convenció que tenía nivel de selección nacional. El de Lagos de Moreno disputó el Mundial de 2014 cuando de no haber llegado a la Perla Tapatía hubiera quedado sin posibilidad alguna de jugar la competencia de FIFA.

"La confianza que me dio Tomás Boy siempre la voy a agradecer, se lo he dicho, le estoy agradecido con lo que me enseñó y me brindó. Fue una etapa bastante buena para mí, se me abrieron varias puertas, vinieron nuevas oportunidades para mí y esa etapa siempre me dejará marcado", dijo Brizuela en enero del 2016, previo a un cotejo de Liga entre Chivas y la Máquina de .

LOS NÚMEROS CON EL JEFE

Torneo Minutos Jugados Partidos Partidos como Titular Goles Clausura 2013 1593 18 18 2

LOS NÚMEROS DESPUÉS DEL JEFE (EN TORNEO REGULAR)

Equipo Torneo Minutos Jugados Partidos Partidos como Titular Goles Chivas Clausura 2019 1146 13 13 2 Chivas Apertura 2018 1478 17 16 2 Chivas Clausura 2018 889 14 8 0 Chivas Apertura 2017 605 13 4 1 Chivas Apertura 2017 217 4 2 0 Chivas Clausura 2017 278 9 2 0 Chivas Copa MX Clausura 2017 306 4 3 0 Chivas Apertura 2016 1393 17 17 4 Chivas Copa MX Apertura 2016 196 4 2 1 Chivas Clausura 2016 1479 17 17 3 Chivas Copa MX Clausura 2016 87 3 0 0 Chivas Apertura 2015 642 12 7 1 Chivas Copa MX Apertura 2015 332 4 4 2 Chivas Clausura 2015 1327 16 16 0 Toluca Apertura 2014 937 16 9 2 Toluca Copa MX Apertura 2014 402 5 4 0 Toluca Clausura 2014 1017 13 11 3 Toluca Apertura 2013 1058 15 12 3

"En el vestidor es bastante accesible, escucha y trata de orientar, llevar a los chavos por buen camino. No sé porqué se comporta así, quizá es una forma de divertirse, es aceptable", siguió.

Seis años después, el destino vuelve a encontrar a Brizuela con Tomás Boy, quien sabe como hacerlo explotar en el terreno de juego. En el partido ante de este sábado será su capitán ante la ausencia de Jair Pereira.

"(Tomás) es una persona que se dirige muy bien a su jugador, lo trata como si fuera el mejor y es parejo con todos, no tiene prioridades con algunos. Quizá afuera y ante las cámaras es un poco polémico, pero es parte de su persona, pero conociéndolo a fondo es muy buena persona", recordó el seleccionado nacional en aquella ocasión.