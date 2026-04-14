IPL 2026: fechas, horarios, jugadores destacados, enlaces para ver por TV y en streaming, y más

La Indian Premier League (IPL) crece cada año, y los aficionados al críquet ya esperan la edición de 2026. La 19.ª temporada se jugará del 28 de marzo al 31 de mayo de 2026 y promete ser la más grande hasta ahora.

Tras su histórica victoria en 2025, el Royal Challengers Bengaluru (RCB) llega como campeón y abrirá el torneo contra el Sunrisers Hyderabad en el estadio M. Chinnaswamy.

La edición 2026 incluye 84 partidos —10 más que lo habitual— divididos en dos vueltas y los playoffs. Por las elecciones a la Asamblea Estatal, la BCCI publicó el calendario por fases: la segunda mitad (50 partidos) se jugará en 12 sedes desde mediados de abril.

Desde su creación en 2008, la IPL ha impulsado la creación de ligas de críquet en todo el mundo y, pese a la competencia, sigue siendo la franquicia T20 más valiosa, con una marca valorada en 12 000 millones de dólares.

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¿Cuándo empieza la temporada 2026 de la IPL?

Originalmente previsto para el 26 de marzo, la BCCI lo pospuso dos días, al 28 de marzo, para dejar más margen tras la final de la Copa del Mundo T20 Masculina 2026 (8 de marzo).

¿Dónde se jugarán los partidos?

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Los encuentros se repartirán entre sedes tradicionales y estadios “de segunda casa”, pues el calendario crece a 84 partidos. Para evitar las elecciones a la Asamblea Estatal en Tamil Nadu, Bengala Occidental y Assam, la BCCI usará un récord de 18 sedes diferentes. Las sedes completas son:

Bengaluru (Estadio M. Chinnaswamy): albergará la ceremonia inaugural , cinco partidos de local del RCB, la eliminatoria 1 y la gran final el 31 de mayo.

albergará la , cinco partidos de local del RCB, y la el 31 de mayo. Naya Raipur (Estadio Shaheed Veer Narayan Singh): segunda sede del RCB.

segunda sede del RCB. Ahmedabad (Estadio Narendra Modi): Sede de los Gujarat Titans y posible sede de partidos de playoffs.

Sede de los Gujarat Titans y posible sede de partidos de playoffs. Mumbai: Estadio Wankhede (Mumbai Indians)

Estadio Wankhede (Mumbai Indians) Chennai: Estadio MA Chidambaram (Chennai Super Kings)

Estadio MA Chidambaram (Chennai Super Kings) Hyderabad: Estadio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad)

Estadio Internacional Rajiv Gandhi (Sunrisers Hyderabad) Delhi: Estadio Arun Jaitley (Delhi Capitals)

Estadio Arun Jaitley (Delhi Capitals) Kolkata: Eden Gardens (Kolkata Knight Riders)

Eden Gardens (Kolkata Knight Riders) Lucknow: Estadio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants)

Estadio BRSABV Ekana (Lucknow Super Giants) Mohali: Nuevo Estadio PCA (Punjab Kings)

Nuevo Estadio PCA (Punjab Kings) Jaipur: Estadio Sawai Mansingh (Rajasthan Royals).

¿Quiénes son los jugadores clave de la IPL 2026?

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La temporada 2026 de la IPL se perfila como un año de recambio generacional. Con varias leyendas en nuevos roles y una mini subasta récord en Abu Dabi, estos son los jugadores clave que liderarán el torneo:

Cameron Green (KKR): El polivalente australiano se convirtió en el extranjero más caro de la IPL, fichado por KKR por 252 millones de rupias. Se espera que reemplace a Andre Russell, ahora entrenador.

Matheesha Pathirana (KKR): Tras su sorpresiva salida del CSK, el esrilanqués “Baby Malinga” llegó al KKR por 180 millones de rupias para formar un dúo lanzador letal con Green.

Prashant Veer y Kartik Sharma (CSK): El “ejército amarillo” invirtió 142 millones de rupias en cada uno, convirtiéndolos en los jugadores sin internacionalidad más caros de la historia; Veer se perfila como sucesor táctico de Ravindra Jadeja.

Sanju Samson (CSK): Tras años como referente de los Royals, llega a Chennai. Aunque Ruturaj Gaikwad sigue como capitán, Samson liderará la era post-Dhoni.

Ravindra Jadeja (RR): De regreso a Rajasthan, aportará experiencia a un equipo joven con figuras como Yashasvi Jaiswal.

Mohammed Shami (LSG): Llega desde SRH para liderar la velocidad de Lucknow junto al talentoso, aunque propenso a lesiones, Mayank Yadav.

Próximo calendario de la IPL 2026

Fecha Calendario 18 de abril Royal Challengers Bengaluru vs. Delhi Capitals 18 de abril Sunrisers Hyderabad vs. Chennai Super Kings 19 de abril Kolkata Knight Riders vs. Rajasthan Royals 19 de abril Punjab Kings vs. Lucknow Super Giants 20 de abril Gujarat Titans vs. Mumbai Indians 21 de abril Sunrisers Hyderabad vs. Delhi Capitals 22 de abril Lucknow Super Giants contra Rajasthan Royals 23 de abril Mumbai Indians vs. Chennai Super Kings 24 de abril Royal Challengers Bengaluru vs. Gujarat Titans 25 de abril Delhi Capitals vs. Punjab Kings 26 de abril Rajasthan Royals vs. Sunrisers Hyderabad 27 de abril Chennai Super Kings vs. Gujarat Titans 28 de abril Lucknow Super Giants vs. Kolkata Knight Riders 29 de abril Delhi Capitals vs. Royal Challengers Bengaluru 30 de abril Punjab Kings vs. Rajasthan Royals 1 de mayo Mumbai Indians vs. Sunrisers Hyderabad 2 de mayo Gujarat Titans vs. Royal Challengers Bengaluru 3 de mayo Rajasthan Royals vs. Delhi Capitals 3 de mayo Chennai Super Kings vs. Mumbai Indians 4 de mayo Sunrisers Hyderabad vs. Kolkata Knight Riders

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