Inzaghi envía un mensaje a Mancini... y traza la estrategia para derrotar al Al Sadd

El técnico del Al-Hilal, Simone Inzaghi, afirmó en la víspera del duelo de ida de octavos de la Liga de Campeones de Asia ante el Al-Sadd:

Inzaghi afirmó: «Mañana nos espera un partido importante y difícil. Conozco bien al Al Sadd y a su entrenador; tienen un equipo fuerte y bien organizado, y debemos afrontar el encuentro con mucha concentración de principio a fin».

Sobre las lesiones, añadió: «No quiero entrar en detalles, pero Keno y Malcom sufrieron contusiones inesperadas; aun así, tenemos jugadores de alto nivel para sustituirlos».

Leer más... Mendy: «El título de Marruecos salió de la nada... y pensábamos que la decisión era una "broma de abril"».

Y añadió: «Es solo un partido, sin margen de error, así que debemos estar muy concentrados; la suerte cuenta en este tipo de duelos decisivos».

Sobre medirse a su amigo Roberto Mancini, técnico del Al Sadd, afirmó: «Es un amigo antes que un entrenador; he trabajado con él y le respeto. Está haciendo un buen trabajo, pero en el campo cada uno buscará la victoria».

Concluyó: «El Al Sadd es un equipo fuerte y respetable, y los duelos a eliminatoria son muy distintos a la fase de grupos, así que debemos estar preparados para cada detalle».