Intimidación en el deporte... Una grave amenaza contra el presidente de un club marroquí

El mundo deportivo marroquí de la ciudad de Kenitra se ha visto sacudido por un grave incidente de vandalismo dirigido contra los bienes privados del presidente del club de fútbol de Kenitra «El KAC», Hakim Doumo, después de que su coche fuera objeto de un acto de vandalismo intencionado por parte de desconocidos frente a su domicilio, un suceso que ha suscitado una amplia ola de condena en los círculos deportivos y entre la afición.

Según la emisora marroquí «Radio Mars», el incidente no fue un caso aislado, sino que se produjo tras una serie de amenazas de muerte que el presidente del club había recibido en los últimos días, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue un claro mensaje de intimidación.

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Se encontró una frase amenazante escrita en la carrocería del coche que decía: «Te toca», en una referencia directa a la intención de atacarlo personalmente.

El incidente, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales, provocó una ola de indignación y una amplia solidaridad con Domo, ya que numerosos usuarios de las redes sociales y activistas de la sociedad civil de Kenitra expresaron su firme condena de este acto delictivo, subrayando que las disputas deportivas o administrativas no pueden justificar el recurso a la violencia ni atentar contra las personas y sus bienes.

Los seguidores exigieron a las autoridades de seguridad que abrieran una investigación urgente para identificar a los autores y llevarlos ante la justicia, subrayando que la aplicación de la ley es la única vía para disuadir este tipo de prácticas que amenazan la paz deportiva y dañan la imagen del fútbol nacional.

El incidente ha vuelto a poner de relieve el debate sobre el aumento de las tensiones dentro de los clubes marroquíes y la necesidad de afianzar una cultura de diálogo y responsabilidad en lugar de la violencia y las amenazas, con el fin de preservar la dignidad del deporte y su espíritu competitivo honesto.

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