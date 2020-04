A pesar de su interés, González Pirez no puede jugar con México

Aunque reconoció su deseo, hay motivos que impiden que pueda llegar al combinado nacional.

Leandro González Pirez es una de las gratas revelaciones en el Clausura 2020. El argentino llegó a Xolos de Tijuana procedente de , completando extraordinarias actuaciones que lo pusieron en el radar del Tata Martino para la Selección mexicana.

Sin embargo, aún cuando el central habló sobre esa posibilidad y la ilusión vigente de jugar con , se le han cerrado las puertas del Tri de manera automática.

"Lo pensaría si me dan los papeles y veo que no tengo chances en mi país. Escuché algunas cosas, pero no me llegó ninguna propuesta. A cada país al que voy lo trato con el mayor de los respetos, porque es lo que se merecen”, dijo González Pirez en un principio en diálogo con TNT Sports.

Lo cierto es que el artículo 8 de los Estatutos de la FIFA le impide poder ser contemplado por Gerardo Martino, esto al aún no contar con la nacionalidad mexicana y haber defendido a su país en divisiones menores.

“Los jugadores podrán ejercer el derecho a cambiar de federación únicamente si no han disputado -ya sea de manera parcial o total- ningún partido de selecciones «A» de una competición oficial representando a su federación actual, y si en el momento de su primera participación, parcial o total, en un partido internacional de una competición oficial representando a su federación actual ya poseía la nacionalidad del país para cuya federación solicita la autorización”, se aclara.

En el 2011, el nacido en Buenos Aires representó a Argentina en el Mundial Sub 20, evento en el que disputó cinco partidos, contabilizando 480 minutos de participación.