Inter vs. Shakhtar Donetsk, por la Champions League: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

El , que este sábado logró un valioso triunfo sobre el Bologna de Gary Medel para seguir presionando al líder , recibe al por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA .

El equipo de Antonio Conte, en el que militan Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Lautaro Martínez, se juega la clasificación a los octavos de final del certamen continental, donde una victoria no les asegura su paso a la siguiente ronda. Y es que el Nerazzurri es colista del Grupo B, con cinco puntos, en la zona que es liderada por el Borussia Mönchengladbach (8) y seguido por los de y el , ambos con siete positivos.

Por lo mismo, la escuadra lombarda tendrá que vencer a los Mineros y esperar que los de Marco Rose logren quedarse con la victoria en el Alfredo Di Stefano ante los Zinedine Zidane. De esta forma, los italianos treparían al segundo casillero, con 8 unidades, dejando a ucranianos y merengues con 7. Ahora, si la Casa Blanca iguala con los Potros, clasificarán ambos a la siguiente fase y el cuadro de Milán deberá bregar por el tercer lugar, que da cupo a los dieciseisavos de final de la .

Cabe recordar que el elenco del Giuseppe Meazza viene de imponerse 3-2 en el Borussia Park, registrando su primera victoria en el torneo (los goles fueron obra de Matteo Darmian al 17' y un doblete de Romelu Lukaku, al 64' y 73'. Alassane Pléa marcó por los dueños de casa); mientras que el cuadro que hace de local en el Metalist llega a esta cita tras vencer 2-0 al Madrid, con tantos de Dentinho (57') y Manor Solomon (82').

