Inter vs. Milan en vivo por la Serie A: partido online, resultado, formaciones y suplentes

Ambas escuadras se citan en San Siro, por la cuarta jornada del Calcio, en la versión 173 del Derbi della Madonnina.

Este sábado vuelve a rodar el balón para el Inter en la . Por la cuarta jornada, el equipo de Antonio Conte recibe al Milan en la versión 173 del Derby della Madonnina.

La escuadra lombarda llega a esta cita tras igualar en su visita a la , que le permitió llegar al quinto casillero de la competencia. Mientras que el cuadro de Stefano Pioli viene de vencer 3-0 a Spezia para ser líder junto a .

¿Qué chilenos han jugado este clásico?

Más equipos

El historial de este cruce señala 66 victorias lombardas contra las 51 de los Rossoneros. Hubo 55 empates. Incluso el antecedente más reciente indica que Inter ha ganado los últimos cuatro partidos del Calcio contra la escuadra que lidera Zlatan Ibrahimović: la racha más larga en el clásico es la de 1979 a 1983 (cinco partidos). Será Maurizio Mariani, natural de Aprilia, es el árbitro designado para el partido. Tendrá como asistentes a Costanzo y Bindoni. El cuarto árbitro será Maresca. El VAR estará dirigido por Irrati y su asistente será Carbone.

UNA A UNA, TODAS LAS ACCIONES

12:13 Zlatan lidera la ofensiva de Pioli.

12:08 Conte confirmó a Vidal y Lautaro en el XI.

San Siro está listo para recibir el Inter-Milan

Desde Goal te contamos todos los detalles.

EL RELATO DEL PARTIDO, MINUTO A MINUTO

LA PREVIA DE GOAL

El derbi del sábado será el número 173 de la Serie A entre ambos clubes. La balanza de los anteriores está a favor del Inter que hasta ahora ha obtenido 66 victorias frente a las 51 del Milan con 55 empates para completar el cuadro. Los derbis han dejado un total de 463 goles, goles solo superados por los partidos por los nerazzurri contra la y la .

El Inter es el equipo contra el que el Milan ha encajado más goles en su historia en la Serie A (242). Incluso los precedentes más recientes están a favor del Inter, que ha ganado los últimos cuatro partidos de la Serie A contra el Milán: la racha más larga en el derbi de Milán es la de 1979 a 1983 (cinco partidos).

También lograron victorias en los últimos cuatro partidos contra los rossoneri disputados en octubre con una media de 2,3 goles por partido.

El Inter está invicto en nueve partidos de la Serie A en casa contra el Milan (6V, 3E): el récord de partidos consecutivos sin una derrota en casa contra los rossoneri para los nerazzurri es de 10, es decir, los primeros 10 de la competición (en los años '30). Este será el derbi número 87 con el Inter en la Serie A: 33 éxitos nerazzurri, 23 rossoneri - 30 empates completan el balance.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Milan FECHA Sábado, 17 de octubre ESTADIO San Siro HORARIO 13:00 de (13:00 de , 11:00 de y y 18:00 de )

¿CÓMO LLEGAN?

LAS FORMACIONES

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barellà; Lukaku, Lautaro Martínez.