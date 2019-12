Inter le hace un guiño a Arturo Vidal: "A muchos equipos les gustaría tenerlo en sus filas"

El director deportivo de los lombardos, Giuseppe Marotta, se refirió al posible fichaje del chileno. Eso sí, recalcó que es difícil sacarlo del Barça.

Arturo Vidal sigue en la órbita del . Pese a que el director deportivo de los lombardos, Giuseppe Marotta, inicialmente descartó la opción de contratar al volante del admitiendo que “con un chileno en el club es suficiente”, este domingo le abrió la puerta a un posible retorno a la . Eso sí, recalcó que es difícil sacarlo del club que dirige Ernesto Valverde.

“Vidal es un jugador importante en el escenario mundial. Conte (Antonio) y yo estamos unidos por una relación de amistad y es una relación basada también en la gran consideración que tenemos de él. A muchos equipos les gustaría tenerlo en sus filas, pero desafortunadamente está en Barcelona. Siempre se puede pensar si es posible hacerlo (ficharlo). Es una demarcación en el que lamentablemente estamos sufriendo, como sucede con la lesión de Sensi. Es normal, como dijo Conte, porque tenemos una plantilla corta en comparación con el número de competiciones en las que participamos”, expresó el dirigente en la antesala al triunfo 2-1 frente al Spal, con un Lautaro Martínez intratable, que le permitió al Nerazzurri trepar en solitario a la cima del Calcio.

Estas declaraciones se dan luego de que el ex Bayern Munich hiciera públicas sus intenciones de cambiar de equipo en caso de no ser protagonista en la tienda culé. Asimismo, luego de que la prensa italiana afirmara que el vicepresidente ejecutivo del , Ed Woodward, se habría comunicado con el representante del chileno, Fernando Felicevich, con el fin de reforzar la medular de los de Old Trafford ante la posible salida de Paul Pogba.

Cabe recordar que tras la victoria en San Siro, Antonio Conte, quien dirigió al oriundo de San Joaquín en la entre 2011 y 2014, recordó al formado en , aunque evitó profundizar en la opción de ficharlo.

"En este momento no es justo hablar sobre el mercado, faltaría al respeto a mis jugadores. En un momento de gran dificultad para nosotros tuvimos la oportunidad de elevar nuestras responsabilidades, veo el vaso medio lleno. Todavía estamos en dificultades numéricas (...), pero estoy recibiendo una gran respuesta de todos. Prefiero no hablar sobre esto. ¿Vidal? Tuve el placer de entrenarlo cuando no era el de hoy porque en la Juventus vino de Leverkusen, trabajé allí durante tres años y es un jugador que siempre me ha dado todo, como todo lo que los jugadores me dan hoy", afirmó el ex sobre el valor nacional, quien sumó minutos ante el en el Wanda Metropolitano. El chileno relevó a Arthur al 73' en duelo en el que entró a asociarse con Lionel Messi y lo terminó aplaudiendo.