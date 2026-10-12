Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

El Inter y el Club Brujas se enfrentan el 13 de octubre de 2026 a las 15:00 EST y las 19:00 GMT.

El Inter, líder de la Serie A, tiene experiencia en la Champions League

El Inter ha comenzado la nueva temporada de la Serie A de forma casi perfecta, con cinco victorias en seis partidos. Sin embargo, atraviesa una sorprendente racha de tres derrotas consecutivas en la Champions League que se remonta a la temporada pasada. El equipo italiano fue subcampeón de esta competición en 2023 y 2025. Desde que perdió ante el Real Madrid en la primera jornada de la Champions League de esta temporada, ha marcado 10 goles en tres partidos de la Serie A y ha ganado los cuatro encuentros de ese tipo disputados esta temporada ante Parma, Udinese, Nápoles y Monza.

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El Brujas se prepara para su primer enfrentamiento con el Inter

El Club Brujas comenzó esta campaña de la Champions League con una derrota por 3-2 ante el Aston Villa. No obstante, viaja con cierta confianza tras ganar tres de sus últimos cuatro partidos a domicilio en todas las competiciones. También ha marcado 12 goles en sus últimos cuatro encuentros en todas las competiciones.

Datos clave y noticias sobre lesiones

Marcus Thuram, delantero del Inter en plena forma, suma dos goles y dos asistencias en sus últimos tres partidos oficiales.

El Brujas viaja sin el defensa Hugo Siquet, una pieza clave.

El portero suizo Yann Sommer ha dejado su portería a cero cinco veces esta temporada tras llegar procedente del Inter en julio. Pasó tres años en el conjunto italiano, con el que disputó 139 partidos.

Noticias de los equipos y plantillas

Cristian Chivu no ha confirmado una posible alineación para el partido y, por ahora, el Inter no ha comunicado información sobre lesiones ni sanciones. Se esperan novedades más cerca del inicio del encuentro.

El entrenador del Club Brujas, Ivan Leko, tampoco ha confirmado aún su convocatoria. Por el momento, no hay datos disponibles sobre lesiones ni sanciones en el equipo visitante, y se añadirán más novedades conforme se conozcan.

Estado de forma

El Inter ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales, una racha en la que también figura una victoria en un amistoso ante el Lumezzane. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 contra el Lumezzane el 3 de octubre, aunque su último partido oficial terminó en empate 2-2 ante la Roma el 19 de septiembre. El conjunto italiano marcó 13 goles en esos cinco encuentros, pero también encajó 10. Su victoria por 5-3 sobre el Udinese puso de manifiesto tanto su capacidad goleadora como su vulnerabilidad defensiva. Su único partido de Champions League en ese periodo fue una derrota por 2-1 ante el Real Madrid.

El Club Brujas ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Su encuentro más reciente fue una victoria por 3-0 sobre el Genk el 20 de septiembre, después de imponerse por 3-1 al Royal Antwerp la semana anterior. En la Champions League registra una derrota, por 3-2 ante el Aston Villa el 8 de septiembre. El Brujas marcó 10 goles y encajó siete en esos cinco partidos, cifras que apuntan a un equipo ofensivo, de encuentros abiertos y capaz de marcar a domicilio.

Enfrentamientos directos

Actualmente no hay datos disponibles sobre enfrentamientos recientes entre el Inter y el Club Brujas. Se añadirá más contexto histórico antes del inicio del partido.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Club Brujas está tres puestos por encima del Inter: el equipo belga ocupa la 22.ª posición y el conjunto italiano, la 25.ª. Ambos clubes se encuentran en la mitad inferior de la tabla, por lo que se trata de un duelo directo entre dos equipos que necesitan puntos para asegurarse una posición más cómoda en la clasificación.