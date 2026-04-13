Insólito: durante un partido del KKD, engañaron a los aficionados para que abandonaran las gradas con un pretexto falso

El lunes, en el partido de la Keuken Kampioen Divisie entre Jong FC Utrecht y Vitesse, un grupo de aficionados de Arnhem fue expulsado de la grada justo antes del descanso y, después, del estadio. La medida provocó la indignación de la hinchada visitante.

En la primera parte, varios aficionados del Vitesse se sentaron dispersos en las gradas locales del Estadio Galgenwaard. Esto llamó la atención, sobre todo cuando la grada visitante pidió a los presentes que se pusieran de pie si eran del Vitesse, y muchos lo hicieron. El estadio estaba casi vacío, pues el Jong FC Utrecht atrae a muy pocos locales.

Poco antes del descanso, los auxiliares de seguridad les ordenaron abandonar sus asientos. Primero se les prometió ubicarlos en la grada de visitantes, pero fue un engaño.

La decisión provocó la frustración de los visitantes, que respondieron con silbidos y cánticos contra la organización. El grito «¡Qué vergüenza!» retumbó en el estadio.

Uno de los aficionados del Vitesse presentes relató a Voetbalzone: «Se nos acercó alguien amable y dio dos opciones: irnos o pasar a la grada visitante».

«En un momento dado éramos unos cincuenta y nos escoltaron a todos fuera. Era justo el descanso y pensábamos que íbamos a la grada visitante».

Sin embargo, la expectativa fue errónea. «Nos pusieron en dos filas, nos fotografiaron la cara y los documentos, y luego nos enviaron a casa». La frustración se propagó entre los aficionados del Vitesse.

Otro aficionado comenta en X: «Ni siquiera la policía quiere perderse nuestro éxito. No, es broma, están enviando a los aficionados del Vitesse a las gradas locales de un Galgenwaard por lo demás vacío. Triste. Muy triste. No pasaba nada».