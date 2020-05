Iniesta reveló cuál fue su charla con Mascherano para venir a jugar a Estudiantes

El exjugador del Barcelona no titubeó al contar que sobre su posible llegada al fútbol argentino. Además, se rindió en elogios a Riquelme y a Aimar.

Andrés Iniesta transita sus últimos años de carrera como futbolista en la lejanía de , sin embargo, inmerso en la cuarentena mundial, se hizo un rato para charlar con un periodista argentino y respondió todo. Desde su posible llegada a hasta su admiración infinita hacia Juan Román Riquelme y Pablo Aimar.

Desde diario Olé le preguntaron al exjugador del si había algo de cierto sobre un supuesto sondeo de la Bruja Verón para traerlo a jugar al Pincha y, entre risas, admitió: "Hablé con Javi (Mascherano). Me ha llamado, pero no hablamos mucho en profundidad. Me preguntó cómo estaba y le transmití mi situación aquí y nada más. Él me dijo su deseo para que fuera, si había posibilidades, pero no más".

En cuanto a su relación de amistad con Riquelme, contó que mantienen conversaciones. "A veces de forma más continuada que otras, pero siempre hemos mantenido ese contacto, una buena relación. Encantado de ello", sostuvo y comentó estar al tanto de su trabajo como directivo en Boca. "Es otro tipo de jugador que, bueno, con una calidad brutal", sumó sobre el ídolo del Xeneize.

"Me gustaba mucho Pablo Aimar, porque era un jugador distinto, con mucho desparpajo, atrevimiento, uno contra uno, desborde, rápido, inteligente. Siempre me ha gustado identificarme con jugadores así. Y hay 200 mil más, el mismo Román, Verón. Yo ahora, de la actualidad... es como que estoy afuera, ahora desde que me vine para Japón, je. ¿De los actuales? Di María, por ejemplo", finalizó. ¡Lindo elogio para el futbolista del Paris Saint Germain!