Iniesta: “No sé si volverá pero Neymar es uno de los mejores jugadores que hay"

El manchego analizó la posible vuelta del brasileño al Barcelona y el fichaje de Griezmann.

Andrés Iniesta ha analizado la actualidad del desde pasando por la incoporación de Antoine Griezmann y por la posible vuelta de Neymar.

“No sé si volverá, parece que puede ser, no sé qué hay de real o no. Para mí, Neymar es uno de los mejores jugadores que hay y vamos a ver qué pasa”, comentó en la rueda de prensa que ofreció tras ser nombrado como Icon.

El artículo sigue a continuación

El manchego también valoró la llegada de Griezmann al club blaugrana: “Griezmann, aparte de la calidad que tiene conoce muy bien LaLiga y a los compañeros que va a tener. Tiene todas las condiciones para hacer las cosas muy bien. Estará rodeado de los mejores y todo indica que su trayectoria será muy positiva y deseo que sea así”.

Por su parte, Iniesta reconoció que será extraño medirse al Barcelona en el amistoso que el Vissel Kobe disputará contra los blaugranas el próximo 27 de julio.

“Será extraño porque nunca me he enfrentado al Barça. Espero no equivocarme y pasarle el balón a los de mi equipo. Será una fiesta para nosotros, para los aficionados del Kobe y para Japón porque no todo los días se ve al Barça y a esos jugadores. Intentaremos disfrutar de ese día, pasarlo bien e intentar competir de la mejor manera”