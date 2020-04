Iniesta: "La idea es volver al Barcelona en algún momento pero cuando esté preparado

El centrocampista ha reiterado que su idea es acabar siendo entrenador pero cree que aún seguirá jugando tres años más.

Andrés Iniesta ha repasado la actualidad del y también sus planes de futuro una vez que acabe su carrera como jugador, que aún cree que durará tres años más. El manchego se ve como entrenador y regresando en algún momento al Camp Nou.

"Yo intentaré jugar dos o tres años más y verme ahora en un banquillo no tiene sentido. No me escondo con la idea de volver al Barça en algún momento de mi vida y cuando esté preparado. Mantengo la idea de ser entrenador. Lo voy a intentar y con el paso del tiempo me gusta más la idea. Me apasiona el fútbol. Un documental de este nivel no va a salir", explicó en una entrevista a la Cadena Ser.

Trabajo con Guardiola: "Es un espejo. Para mí fue una motivación. Teníamos un gran equipo de trabajo".

Iniestazo en Stamford Bridge: "Cech sufrió ese momento y luego nos tocó a nosotros sufrir otros. Es de los puntos más álgidos de mi carrera".

La candidatura de Casillas a la Federación: "He hablado pero no por las elecciones a la Federación. Todos vemos en Iker una persona capacitada para estar ahí y porqué no otorgarle ese momento".

La depresión que sufrió: "Muchas veces me han comentado que al ver mis declaraciones se han animado. Yo cuento mi vida con la naturalidad de las cosas buenas y malas. Yo lo pasé muy mal con situaciones muy desagradables. Si no sientes las cosas no sabes como son. Nunca dejé de querer ir a entrenar, un día era sumar y con toda la gente que tenía al lado salí para ser mejor. Llegaba al principio con ganas de que llegase la noche, tomarme la medicación y descansar. Tuve la suerte de tener la familia que tengo. Las personas que te rodean son los que dan sentido a todo".

Cómó le ha cambiado la vida el coronavirus: "Por la mañana hago una parte física en la que me acompaña mi mujer y hacemos videollamada con todo el equipo. Algunas mañanas salimos. Ha sido raro. Hemos estado tres meses con una situación de calma. Hace una semana se dio la orden de confinarse y cerrar tiendas y bares. Esto nos cambia la vida a todos. En la experiencia a nivel de higiene lo han llevado desde pequeños. Eso ahora se tiene ganado aquí. Esos detalles tienen que entrar en la sociedad global".

El nuevo documental sobre su carrera: "Siento orgullo al ver el documental y ver mi vida reflejada. Desde que empecé en Fuentealbilla y me fui a Barcelona. Es un documental de película y a día de hoy me sigue emocionando".