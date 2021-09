Iniesta, en Goal: "He hablado mucho con Pedri sobre nuestra comparación"

Andrés habla de su vida en Japón, de la recta final de su carrera o de la Selección Española, con el foco en el canario y Luis Enrique.

Esta segunda entrega de la charla de media hora con Andrés Iniesta (Fuentealbilla, 1984) abarca desde su versión más japonesa hasta la más española. Mirando a los puestos de la Champions asiática con el Vissel Kobe, con el que ganó la Copa del Emperador en 2019 y la Supercopa en 2020, se le sigue notando ilusionado con la pelota. También, cómo no tratándose del héroe del Mundial 2010, con la Selección Española, entre otros por Luis Enrique y un Pedri al que 'guía'.

¿Cómo ha sido y está siendo la pandemia en Japón?

Llevamos tres años aquí y según pasa el tiempo estamos más encantados de vivir esta experiencia, tanto a nivel profesional como familiar. Eso es lo importante, disfrutar y saborear el fútbol hasta que el cuerpo y la cabeza manden. Hace año y medio que esto está complicado, como en todo el mundo. En estos momentos el país está cerrado a que entre gente, tienen que seguir vacunando. El deseo es que de aquí a final de año haya más normalidad dentro de la situación.

Dijo que jugaría hasta los 37 o 38 y está ya en esa frontera, pero ha renovado este año hasta 2023.

Me veo bien. No ha sido fácil remontar la última lesión que tuve, que fue bastante importante, pero la recuperación ha sido genial, me encuentro muy bien, con ganas de seguir. Sigo teniendo la ilusión de ir a entrenar y a jugar. Me sigo cuidando, ahora más todavía, para que esto sea posible. Y así hasta que me diga que hay que cerrar la persiana.

"Siempre tengo muchísima esperanza en Luis Enrique y en el grupo"

Esa lesión fue complicada, con operación incluida. ¿Se planteó dejarlo?

Tienes que coger distancia porque en el momento en el que me lesiono y tengo que pasar por el quirófano con 37 años, que siendo realistas es el final de la carrera, a falta de dos o tres años, no es que te lo plantees pero te pasan cosas por la cabeza. Luego la experiencia te manda otros inputs. Cuando me lesioné sólo tenía ganas de recuperarme y de seguir jugando, no el pensamiento de decir que ya estaba. Si Dios quiere, ojalá no sea una lesión lo que acabe con mi carrera.

Está valorando, cuando acabe, ser entrenador. En clave Selección, ¿qué le parece Luis Enrique, al que conoce muy bien, que se ha autodenominado líder?

El míster cuando habla deja claras las cosas. Soy de los que opinan que el entrenador debe ser líder siempre, y él eso lo tiene a la perfección: confía en sus jugadores y en la forma de hacer las cosas, y luego saldrán mejor o peor.

Tras una ilusionante Eurocopa y las dudas de septiembre, aparece por el horizonte la Nations League en octubre.

Esta Selección está en un cambio generacional, lo que requiere su tiempo. Tienen que tener toda la confianza. Fue una gran Eurocopa y en esta clasificación están viviendo las dificultades normales, como las hay si se repasan las anteriores. Pero yo siempre tengo muchísima esperanza en Luis Enrique y en el grupo.

"Deseo que Pedri sea Pedri"

¿Puede ser Pedri el Iniesta de esta generación?

Lo que deseo es que Pedri sea Pedri, que lo importante que tenga que ser en la Selección y en su club sea por sus cualidades y capacidades, que están a un nivel altísimo. Es un chico que tiene 17 o 18 años, a veces perdemos la perspectiva; tiene que seguir trabajando como lo hace, crecer, aprender y superarse. No hay secreto. Y él lo hace a las mil maravillas. Comparar siempre es complicado, tiene que seguir disfrutando del fútbol y de las cosas que hace, que lo hace genial. Su calidad y talento están por encima de cualquier cosa.

¿Ha hablado con él sobre esto o le ha pedido consejo?

Sí, he hablado con él bastantes veces sobre estas cosas y sobre el fútbol. Siempre se lo he dicho, que aunque es normal que se tienda a comparar lo importante es que él tenga claro sus capacidades, sus cosas a mejorar y que siga creciendo. Está en un grandísimo lugar para hacerlo y tiene la confianza de los entrenadores, que siempre es clave.

Me piden desde Goal Italia que le recuerde la ovación que se llevó en la noche fatídica de Roma, cuando aún era el Barcelona el que se clasificaba.

La noche, como bien dices, fue negra para nosotros. Y fue mi último partido en Champions, por lo que esa parte fue terrible. Pero siempre te guardas momentos así, en los que la gente te dedica y brinda cariño. Con el aficionado italiano siempre he tenido mucho respeto y cariño porque siempre me han mostrado mucho respeto, y eso es muy bonito.

Desde Goal UK ponen el foco en que talentos como Mount o Foden, dos futbolistas más de su perfil que de aquel inglés de Lampard o Gerrard, hayan dicho que es un referente para ellos. ¿Qué le parece?

Son cosas que a uno le hacen feliz, sobre todo cuando vienen de compañeros de profesión, de jóvenes que aunque lo sean tienen un talento brutal y están predestinados a marcar épocas en sus equipos. Así que encantando. Son perfiles, como bien dices, distintos a otros jugadores, pero marcan la diferencia con el balón en los pies y sus capacidades.