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UEFA Nations League A
team-logoInglaterra
Wembley
team-logoCroacia
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Inglaterra-Croacia, previa de la Liga de Naciones de la UEFA: Inglaterra aspira a dominar la competición

Inglaterra vs Croacia
UEFA Nations League A
Inglaterra
Croacia

Tras dos contundentes victorias consecutivas sin encajar goles, una asombrosa goleada por 7-0 en Rijeka y un cómodo triunfo por 3-0 ante Chequia, Inglaterra recibe a una orgullosa selección de Croacia que llega a Londres decidida a recuperar el orgullo nacional y a dejar atrás el dolor de la derrota por 2-1 sufrida en los últimos minutos ante España.

Inglaterra vs Croacia: detalles del partido

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UEFA Nations League A - Jornada 5
Wembley

Wembley, listo para que una Inglaterra goleadora ponga a prueba el orgullo croata

Inglaterra recibe a Croacia en Wembley en su penúltimo partido del grupo 3 de la Liga de Naciones de la UEFA. Al equipo de Thomas Tuchel le basta con evitar la derrota para asegurarse una plaza en cuartos de final.

Inglaterra llega en un gran momento tras golear 7-0 a Croacia en el partido de ida del mes pasado, uno de sus resultados más contundentes de los últimos tiempos. Esa victoria, sumada a los tres triunfos en sus cuatro primeros partidos de grupo, le permite depender de sí misma en la Liga de Naciones.

England Press ConferenceGetty Images

Tuchel ha convocado a 25 jugadores en una lista con varios nombres destacados. Jobe Bellingham recibe su primera convocatoria con la selección absoluta tras dar el salto desde la sub-21, después de que, según se ha informado, su hermano Jude presionara para que fuese incluido. Josh King, del Fulham, también ha sido convocado, y Tuchel ha elogiado la versatilidad y el carácter del jugador de 25 años.

Cole Palmer y Phil Foden son las ausencias más destacadas. Tuchel fue tajante sobre la situación de Palmer y señaló que el centrocampista del Chelsea se ha perdido demasiadas convocatorias internacionales y que el grupo que rindió tan bien en el Mundial mantiene la prioridad. Foden, por su parte, estuvo cerca de volver a la selección antes de pasar al banquillo en el Manchester City.

Declan Rice afronta el partido en un momento excepcional con su club: lidera la Premier League en asistencias esta temporada y ha recibido elogios del entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, por ser cada vez más peligroso en el último tercio del campo. Trent Alexander-Arnold también conserva su puesto tras destacar durante la anterior ventana internacional y compite con Ben White y Jarell Quansah en el lateral derecho.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Croacia llega bajo una presión considerable. El equipo de Slaven Bilic ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos de la Liga de Naciones, incluida aquella dura derrota en Wembley, y ocupa el tercer puesto del grupo, con sus opciones de clasificación prácticamente agotadas.

Novedades de los equipos & convocatorias

Inglaterra contra Croacia alineaciones probables

Manager

  • T. Tuchel

Estado de forma

ING

ING - Formulario

FRA
W4-6
ESP
L2-3
CZE
W0-2
CRO
W0-7
CZE
W3-0
Gol marcado (encajado)
20/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
CRO

CRO - Formulario

POR
L2-1
CZE
W1-2
ESP
L4-1
ING
L0-7
ESP
L1-2
Gol marcado (encajado)
5/16
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

InglaterraEmpateCroacia
4
1
0
UEFA Nations League A
Croacia badge
Croacia
CRO
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
7
F
World Cup
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
4
Croacia badge
Croacia
CRO
2
F
Campeonato de Europa
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
1
Croacia badge
Croacia
CRO
0
F
UEFA Nations League A
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
2
Croacia badge
Croacia
CRO
1
F
UEFA Nations League A
Croacia badge
Croacia
CRO
0
Inglaterra badge
Inglaterra
ING
0
F
14Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

Grp. 3

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EspañaEspañaESP
4400125+712
W
W
W
W
2
InglaterraInglaterraING
4301143+119
W
W
W
L
3
CroaciaCroaciaCRO
4103414-103
L
L
L
W
4
ChequiaChequiaCZE
4004210-80
L
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

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