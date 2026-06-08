Michel Platini ha decidido demandar a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, según se conoció este lunes. El exdirigente francés, vinculado a la federación durante trece años, cree que se le impidió competir en las elecciones de 2015.

En 2015 la FIFA fue duramente criticada por corrupción y otras malas prácticas. Varios dirigentes fueron detenidos; Sepp Blatter, entonces presidente, se mantuvo al margen pero renunció pocos días después.

Platini intentó sucederlo, pero ambos fueron investigados por corrupción. Hace once años se habló de un pago millonario de Blatter a Platini, entonces presidente de la UEFA. En 2025 ambos fueron absueltos.

Finalmente fue Infantino quien ascendió de secretario general a presidente. Aún hoy, eso pesa a Platini. El exfutbolista ha encargado a sus abogados presentar una denuncia penal y civil, según un comunicado de prensa.

Considera a la FIFA responsable de los daños sufridos y pide una investigación penal contra quienes le excluyeron de la carrera presidencial en 2015. Menciona especialmente a Infantino, a Marco Villiger (director jurídico de la FIFA entre 2007 y 2016), a Domenico Scala (presidente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de la FIFA entre 2013 y 2016) y a varios funcionarios judiciales suizos.

Además de una investigación exhaustiva, pide una indemnización por los daños sufridos. La FIFA e Infantino, centrados en los preparativos del Mundial, aún no han reaccionado.