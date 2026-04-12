Infantino habla desde Argelia sobre el «partido de la vergüenza»: todos saben lo que pasó

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reveló un vínculo emocional con el fútbol argelino que comenzó en la Copa del Mundo de 1982. Entonces, los «Guerreros del Desierto» conquistaron el corazón de los aficionados, incluido el suyo, cuando tenía doce años.

Elogió el «espectáculo» argelino

Durante una visita oficial a Argelia para inaugurar nuevas instalaciones, recordó la gesta de los compañeros de Rabah Madjer ante Alemania.

La prensa local argelina destaca que el presidente de la FIFA calificó la actuación de Argelia en aquel torneo de «asombrosa», y subrayó que Alemania no pudo hacer frente al estilo táctico y a la fuerza de «los Verdes» en ese partido histórico.

Hizo referencia explícita al incidente de «Gijón».

También recordó la polémica eliminación de Argelia tras el llamado «partido de la vergüenza» entre Alemania y Austria, que les privó del pase a pesar de sus dos victorias.

“Todos saben lo que pasó en el tercer partido”, recordó, aludiendo al amaño que obligó a la FIFA a programar los encuentros finales de cada grupo simultáneamente.

Apoyo a las infraestructuras

Estas declaraciones las hizo durante una visita para reforzar la cooperación entre la FIFA y la Federación Argelina de Fútbol, que incluyó proyectos de desarrollo en África, la inspección de centros de formación y la evaluación de las infraestructuras deportivas, y la búsqueda de nuevas inversiones para potenciar el talento joven del fútbol africano.