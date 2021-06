¿Indirecta de James Rodríguez?: "Aquí estamos los ex-Selección Colombia"

El volante vuelve a encender la polémica respecto a su ausencia de la Tricolor, tras la decisión de Reinaldo Rueda.

¿Desahogo, indirecta o simple broma? James Rodríguez volvió a echarle sal a la herida de la Selección Colombia y encendió las redes sociales a pocas del debut del equipo en la Copa América ante Ecuador con declaraciones que han generado todo tipo de interpretaciones.

En un Instagram Live junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, el '10' hizo un comentario que revivió la polémica respecto a su ausencia de la Tricolor en los partidos ante Perú, Argentina y Copa América. En medio de la conversación y algunas risas, Rodríguez dijo: "No ve que acá somos los ex-Selección Colombia, ya", a lo que Teo respondió con un "Nooo, nooo".

James reiteró, entre risas, "Ex-Selección, papi. Acá estamos". Y de nuevo la respuesta de Teo le echó leña al fuego: "Dejamos la varita alta, ¿no?".

Luego, ampliando su opinión, el jugador del Everton agregó que "Yo no comparto la decisión del cuerpo técnico, yo estaba bien y para jugar. Otra cosa sería que el entrenador diga: "Tú no me gustas" y listo, yo me voy, pero yo quería estar, porque aún cuando no estaba bien en el pasado, jugaba bien y rendía".

Rodríguez también calificó de "desleales" a algunos ex-jugadores de la Selección que están en los medios de comunicación, pues según él, se han sentido superados por esta nueva generación de jugadores que lograron éxitos con la camiseta amarilla.

La polémica se desató luego de que la Federación Colombiana publicara un comunicado explicando que James Rodríguez no estaba en condiciones para jugar y ser tenido en cuenta por Reinaldo Rueda a raíz de su lesión, versión que fue fuertemente desmentida por el cucuteño en un comunicado de su parte, así como por el cuerpo médico del Everton y el médico personal del jugador.