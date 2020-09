Indignación, sospechas en los hisopados y un positivo: Libertad vive una de Fellini

La historia del partido entre el Gumarelo y Boca no tiene fin, con resultados llamativos, protocolos modificados y testeos sospechados.

Ahora sí, volvió la . Con partidos y con escándalos. Con goles y con conflictos diplomáticos. Con protocolos y con testeos sospechados. Y, en la antesala del choque entre Boca y Libertad, con un sainete centrado en el brote masivo que sufrió el Xeneize hace dos semanas y la seguidilla de hechos bochornosos que involucró al plantel de Miguel Russo, a la dirigencia de ambos clubes, al Ministerio de Salud paraguayo, al argentino y a la propia CONMEBOL.

El inicio de este film fellinesco se produjo a fines de agosto en la "burbuja sanitaria" montada por el equipo argentino, un "error" y 26 contagiados, a tan solo tres semanas del viaje a Asunción. Pasaron entrenamientos diezmados, corredores sanitarios y jugadores trabajando con coronavirus pero sin síntomas, hasta el momento del PCR del último domingo, uno de los obligatorios para poder jugar el choque copero, en el que varios de los infectados mantuvieron el diagnóstico positivo.

Ante esta situación, el Gumarelo puso el grito en el cielo y los dirigentes de Boca avanzaron a través de CONMEBOL en busca del aval del Ministerio de Salud de , que finalmente autorizó la presencia de los 18 jugadores del Xeneize que dieron positivo en el último testeo, al considerar que ya habían pasado 14 días de aislamiento y más de 72 horas sin síntomas.

Al conocerse esta decisión, en Libertad explotaron de bronca: primero fue su presidente y luego un durísimo comunicado emitido en la noche del lunes, en el que habló de "indignación, repudio y absoluta preocupación", con fuertes críticas hacia el organismo sudamericano por "ignorar sus propios principios sanitarios". Y si bien aclara que no está en discusión que se presentará a jugar el partido, adelantó que iniciará acciones legales, por respeto "a los sacrificios y renunciamientos diarios a los que han sido sometidos durante 180 días" los habitantes de Paraguay.

COMUNICADO DEL CLUB LIBERTAD A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL pic.twitter.com/EG9bLP0678 — Club Libertad (@Libertad_Guma) September 15, 2020

A esto, se le sumó otro documento más en el que desde el club advierten que aquellos futbolistas que hayan dado positivo no podrán ingresar aunque cuenten con la habilitación de CONMEBOL: "El Club Libertad advierte que cumplirá estrictamente con el mencionado protocolo dentro del ámbito de las atribuciones de seguridad que el mismo le otorga, no permitiendo el ingreso al Estado (Zonas 1, 2 y 3) de cualquier persona que tenga un test positivo, esté habilitada o no por CONMEBOL". Además, en caso de jugar, advierten que recurrirán a la Comisión Disciplinaria y exigirán sanciones adecuadas.

2/2 Nota enviada esta mañana a la CONMEBOL y recibida por Mesa de Entrada pic.twitter.com/R1M5L7cbZE — Club Libertad (@Libertad_Guma) September 15, 2020

Faltaba aún más: primero, la queja del Ministro argentino Ginés González García por considerar que CONMEBOL "cambió las reglas", cuando en su protocolo original establecía que nadie podría viajar sin un testeo negativo. Pero sobre el mediodía del miércoles, el comunicado de Boca anunció que los testeos habían dado negativos en su totalidad (aunque se rumorea que Lisandro López dio positivo y la información que trascendió es que solo mantenía síntomas) y la respuesta de Libertad fue un tercer comunicado en el que ofrece al plantel Xeneize realizarse un nuevo hisopado, pagado por el club, en un laboratorio de Asunción, para despejar las sospechas sobre los PCR realizados en suelo argentino.

COMUNICADO OFICIAL DEL CLUB LIBERTAD pic.twitter.com/04QqapiYHm — Club Libertad (@Libertad_Guma) September 16, 2020

Y cuando parecía que el último capítulo sería el irrisorio pedido del club guaraní, explotó una bomba más, al circular la información que Diego Viera, defensor del equipo de Ramón Díaz, dio positivo de COVID-19, según TyC Sports. De confirmarse, el escritorio podría darse vuelta y ser Boca el que se reposicione en el reclamo. ¿Habrá terminado esta película de Fellini o todavía faltan más enredos?