Atlético Tucumán - Independiente, por la Superliga: día, hora, árbitro, formaciones y cómo verlo por TV en vivo

Con Beccacece en la cuerda floja y un clima enrarecido dentro del plantel, el Rojo viaja al Norte en busca de la recuperación.

La visita a por la séptima fecha de la Superliga 2019/20 no será un partido más para Independiente, que viajará al Norte con su entrenador en la cuerda floja por los malos resultados y un clima enrarecido dentro del plantel por el incidente que protagonizó Pablo Pérez con Sebastián Beccacece durante el entretiempo del partido frente a . El Rojo, que no logra salir de la irregularidad desde que comenzó la temporada, necesita imperiosamente una victoria para empezar a tranquilizar las aguas y poder enfocarse en el duelo de la Copa -el gran objetivo que le queda en el semestre- frente a .

Del otro lado, el conjunto de Avellaneda se encontrará con un rival que también llega en problemas: eliminado de la y con cuatro derrotas en las primeras seis jornadas, la continuidad de Ricardo Zielinski también está en duda.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

Beccacece sabe que se juega mucho frente al Decano y que una derrota podría dejarlo al borde del despido, por lo que seguramente no se guardará nada para el viaje a Tucumán. Por lo pronto, el DT ya adelantó que Pablo Pérez no será tenido en cuenta por razones disciplinarias, mientras que Nicolás Domingo tampoco será parte del equipo, por cuestiones futbolísticas. De todos modos, por el momento el entrenador no dio pistas sobre el equipo, aunque es posible que haya varios cambios.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN

Tras la caída 1-0 en su visita a Vélez por la sexta jornada, Zielinski seguramente realizará algunas modificaciones. La buena para el entrenador es que recuperará a Javier Toledo, quien no pudo jugar frente al Fortín por estar suspendido. En tanto, el que se perfila para regresar es Luciano Monzón.

¿Un probable equipo? A. Sánchez; Ortiz, Bianchi, Cabrail, Monzón; Acosta, Erbes, Castellani, Cuello; Lotti, Toledo.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará el sábado 21 de septiembre desde las 20.00 (hora de Argentina) en el estadio Monumental José Fierro, de San Miguel de Tucumán, con el arbitraje de Néstor Pitana. La televisación será por Fox Sports Premium.