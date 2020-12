Independiente - Boca, por la Copa Maradona: día, hora, formaciones y cómo verlo online y por TV

El Rojo recibe al Xeneize en el Libertadores de América en un duelo clave para la Zona A de la Fase Campeonato.

Tanto Boca como Independiente saben que tendrán un partido trascendental para la Zona A de la Fase Campeonato. No solo para sus propias aspiraciones, sino para el resto de los contendientes, ya que ninguno de los dos pudo ganar en la primera jornada y, ahora, se sacarán puntos entre sí, por lo que podrían abrirle el camino a alguno de sus rivales.

El Rojo cayó en un increíble partido por 3-2 ante Huracán, el único puntero del grupo -ningún otro equipo ganó el fin de semana pasado-, mientras que el Xeneize igualó con Arsenal por 1-1. De esta manera, los de Avellaneda saben que necesitan sumar de a tres deseseradamente para no complicarse todavía más, mientras que los de La Ribera tienen la mente puesta en el encuentro de vuelta ante Racing, por los cuartos de final de la .

LA POSIBLE FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

La mejor noticia para Lucas Pusineri es que tanto Silvio Romero como Alan Franco están recuperados de sus lesiones y, aunque todavía no está confirmado que vayan a jugar ante , posiblemente sumen minutos en el torneo local. Además, más allá del resultado ante el Grana en la Sudamericana, Independiente ya no tendrá doble competencia hasta la primera semana del 2021, por lo que el DT no tendrá la necesidad de cuidar a nadie.

LA POSIBLE FORMACIÓN DE BOCA

Tras su ausencia en el encuentro de ida ante la Academia, el foco vuelve a estar puesto sobre Wanchope Ábila y si se recuperará a tiempo o no para regresar, al menos, a la lista de concentrados. Por otro lado, habrá que esperar para ver si el cuerpo técnico decidirá, como en las últimas fechas en el plano local, darle descanso a algunos de sus jugadores, especialmente aquellos que pueden estar al límite desde lo físico.

Está claro que la prioridad para Russo es la clasifcación a semifinales, por lo que, independientemente de su situación en la Copa Maradona, lo más probable es que vuelva a optar por una profunda rotación para visitar al Rojo. De esta manera, podría presentar un once similar al que igualó 1-1 con el Viaducto. ¿Quiénes jugarán con seguridad? Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Emmanuel Mas y Diego González. ¿El resto? Habrá que esperar...

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El partido se disputará el domingo 20 de diciembre desde las 19:20 en Estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Mauro Vigliano.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que tengan adquirido el "Pack Fútbol". El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).