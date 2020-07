Incertidumbre con Vinicius en el Real Madrid: Tendrá que repetir el último test de coronavirus antes de jugar ante el Alavés

El brasileño no se entrenó este jueves en la previa del duelo ante el Alavés. Salió mal la prueba y la vamos a repetir", explicó Zidane.

El no sabe si podrá contar con Vinicius para el decisivo duelo de este viernes ante el en la 34ª jornada de La Liga. El brasileño no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros este jueves y ha hecho saltar todas las alarmas.

La ausencia de Vinicius se debe a que no ha realizado con éxito el test de coronavirus previa al partido, le han tenido que repetir la prueba y a la espera del resultado no ha podido trabajar junto al resto de sus compañeros como indica el protocolo sanitario de .

"El doctor me informó que salió mal la prueba y la vamos a repetir, esta tarde vamos a tener el resultado. A veces hay errores y puede pasar. Nosotros como siempre cuando pasa una cosa así no puede entrenar el jugador. Ojalá que no haya nada y pueda estar con nosotros mañana", explicó Zidane que aún no descarta al brasileño para el duelo.

Marcelo no llega, Varane y Hazard, recuperados

La otra ausencia en la sesión ha sido la de Marcelo y Zidane desveló que "lo de Marcelo es una pequeña lesión y por eso no ha entrenado. Veremos estos días porque tiene que pasar resonancia mañana. Tengo el once claro pero no voy a decir quién va a jugar".

Sobre el estado de Hazard, el preparador ha dado información tranquilizadora tras quedarse fuera de las últimas convocatorias: "Son molestias, no es una recaída y ha entrenado con nosotros con normalidad. Espero que esté con nosotros en los cuatro partidos que nos quedan y luego en la Champions. Él quiere estar con nosotros y no tiene miedo, pero es la tercera recaída y le molesta un poco. Aquí hay gente que sabe mucho más que yo y la imagen sale limpia, está perfecto, pero las molestias son normales después de un partido o un entrenamiento fuerte. Él no tiene miedo y quiere ayudar al equipo y mañana va a estar con nosotros".

Por último, Zidane aseguró que Varane sí estará de vuelta tras perderse el duelo del pasado domingo ante el Athletic: "Está totalmente recuperado y va a estar con nosotros, con normalidad. A mí no me gusta arriesgar a los jugadores, pero Rafa está recuperado plenamente y mañana va a estar con nosotros"