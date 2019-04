Ince: "No creo que Pogba siga en el Manchester United la próxima temporada"

El ex centrocampista inglés piensa que el crack galo, futurible del Real Madrid, no querrá continuar en Old Trafford al acabar el curso

Cuando más se acerca un nuevo mercado de pases, el nombre de Paul Pogba empieza a ganar más espacio en los medios de comunicación. El jugador del es una joya deseada por los clubes más poderosos, con el entre ellos. Y es el mismo protagonista quien hace no muchos días guiñó el ojo al club capitalino de cara al verano europeo: “Como siempre he dicho, el Real Madrid es un sueño para cualquiera. Es uno de los clubes más grandes del mundo”, decía el pasado mes de febrero. Eso sí, Pogba también dejaría claro, horas más tarde, que el "mejor equipo de todos" es "el Barcelona de Leo Messi". Como sea, para desgracia de los aficionados del United, Paul Ince, emblema histórico del conjunto inglés, cree que el crack francés no querrá seguir en Old Trafford a partir de la próxima temporada.

"Hay jugadores que tienen que irse si Solskjaer quiere reconstruir el equipo, pero también podría haber unos pocos jugadores que parece que quieren irse. Uno de estos últimos, creo, es Paul Pogba. El entrenador, si quiere que se quede, tiene que convencerlo de que va a construir el equipo a su alrededor. Honestamente, no creo que Pogba esté en Old Trafford la próxima temporada", escribió Ince en la columna que tiene en la web PaddyPower, y que reproduce Manchester Evening News.

En cuanto al interés del Real Madrid por los servicios del campeón del mundo en 2018, opinó: "Siempre es difícil cuando el Real Madrid llama a la puerta, pero no estoy seguro de que Pogba se haya asentado en el United desde que volviera. Podría haber un movimiento. El trabajo de Solskjaer es hacer algo convincente ahora, convencer a jugadores como Pogba y David de Gea de que están mejor en Old Trafford".

Cabe señalar que, en una de sus últimas ruedas de prensa, el propio Zinedine Zidane se refirió al posible fichaje de Pogba por los blancos. “Me gusta mucho Pogba. No es nuevo. Le conozco bien personalmente. Es un jugador diferente. Aporta mucho, puede hacer de todo: defender y atacar. Eso lo dice todo. Por otro lado, no es nuestro jugador. Es jugador del United y hay que respetar. Si alguna vez hay algo después del Manchester, por qué no va a venir al Real Madrid”, decía el entrenador madridista, compatriota de Pogba.

Pogba es una de las estrellas que tiene el Manchester United, rival del en la (se enfrentan por los cuartos de final el 10 y el 16 de abril, primero en y después en ). En el actual curso, el hombre que regresó en 2016 a Old Trafford procedente de la a cambio de 120 millones de euros ha marcado 14 goles y ha dado 11 asistencias en un total de 3.292 minutos, repartidos en 39 encuentros.