Imanol, técnico de la Real Sociedad: "Odegaard puede triunfar en el Madrid"

Imanol Alguacil, entrenador de la , concedió una entrevista para Marca en la que repasa el estado de forma de su equipo que está practicando un gran fútbol y dejando muy buenas sensaciones en el primer trimestre de la Liga.

Cuando me dijeron que había la posibilidad de ficharle, no tuve dudas en cuanto visioné algunos partidos. Y después de conocerle no tuve ninguna duda de que tenía que venir, sabía que podíamos sacar el gran potencial que tiene. Y él fue listo viniendo aquí, porque para que juegue como está jugando necesita un equipo que juegue con una propuesta como la nuestra. Lo mejor que tiene son sus ganas de crecer y de trabajar para ello.