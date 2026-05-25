El lunes, durante la gala de los Eredivisie Awards emitida por ESPN, Ron Jans recibió un vídeo sorpresa de Luis Suárez, con quien trabajó en el FC Groningen en 2006 y 2007.

Los Eredivisie Awards le rindieron homenaje tras 24 años como técnico profesional.

Suárez, ahora de 39 años, inició el mensaje en neerlandés y luego pasó al español.

«Ron, muchísimas gracias por todo. Gracias por abrirme las puertas de Europa en mi etapa en el Groningen y por enseñarme tanto sobre entrenamiento y técnica, lo cual me ayudó a crecer en los Países Bajos».

«Además, quiero felicitarte por tu magnífica carrera. Enhorabuena por todos estos años al más alto nivel. Y, de nuevo, gracias por todo lo que me has enseñado; eres uno de los entrenadores de los que más he aprendido».

«Te mando un fuerte abrazo y te deseo mucho éxito para el futuro», concluye Suárez, volviendo al neerlandés para cerrar: «Gracias por todo y mucho éxito».

Jans recuerda con una sonrisa su etapa en Groningen: «En el grupo siempre estaba bromeando y haciendo tonterías. Simplemente un chico encantador, un hombre de familia».

En la cancha era peor que Rinus Israel: hacía lo imposible por ganar y Luis iba aún más lejos, a veces demasiado. Es uno de los grandes jugadores con los que he trabajado».