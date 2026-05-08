Iker Casillas propone un nombre destacado como nuevo entrenador del Real Madrid

Iker Casillas, leyenda del Real Madrid, afirmó en la rueda de prensa previa al Clásico que, si dependiera de él, Xabi Alonso seguiría siendo el entrenador del club.

Alonso y el club se separaron de mutuo acuerdo en enero, un día después de perder la final de la Supercopa contra el Barcelona. El técnico, de 44 años, dirigía al equipo desde el verano.

En 34 partidos ganó 24 y perdió solo 6. Su sucesor, Álvaro Arbeloa, ha perdido 7 en 24 encuentros.

Se rumoreó que no tenía buena relación con la plantilla, lo que generó malestar aún latente.

Kylian Mbappé no es el único en el punto de mira de la afición; Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni llegaron a pelearse, y el primero tuvo que ser hospitalizado.

La posición de Arbeloa tambalea y ya se mencionan sucesores como Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Cesc Fàbregas o José Mourinho. Todo indica que Arbeloa no seguirá la próxima temporada.

Sin embargo, para el 167 veces internacional está claro quién debe suceder a Arbeloa: «Para mí, Xabi Alonso es el entrenador ideal para el Real Madrid. Era el hombre perfecto para aportar continuidad. Se han tomado decisiones que no han salido bien», afirma el exguardameta.

«Ha llevado al Bayer Leverkusen al éxito y tiene un buen sistema, a pesar de su relativa juventud como entrenador. Si me preguntas, yo ficharía a Xabi Alonso», concluye.