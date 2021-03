Icardi: ¿Por qué se fue del Barcelona?

El delantero del PSG, Mauro Icardi, no llegó a triunfar en el Barcelona, a pesar de tener todo para hacerlo ¿cuáles fueron los motivos?

Mauro Icardi, un delantero con unas condiciones descomunales, una auténtica perla de La Masía cuyo único sueño era triunfar como azulgrana, tuvo que salir de allí para lograrlo. Pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió para que no consiguiera la gloria cuando lo tenía todo a su favor?.

El jugador argentino tuvo que abandonar su país natal junto a toda su familia en 2001. Llegaron a Canarias. Tenía 9 años y empezó a jugar en el Vecindario. En 2008, y después de hartarse a marcar goles en el club isleño, llega a al Barcelona, la misma temporada en que otro rosarino, Leo Messi, lucía el 10 azulgrana por primera vez. Coincide, entre otros con Sergi Roberto, en ese equipo. Todavía recuerdan en el club, las primeras palabras que le dedicó Pep Guardiola al verle: “Bienvenido al Barça. Hemos estado esperando nueve meses por ti. Ha sido como un embarazo”.

Todo lo tenía de cara: unas cualidades innatas, el apoyo de sus entrenadores y compañeros y la confianza de la estructura deportiva del club en su proyección. Pero no hubo manera. Todos eran conscientes de que Mauro Icardi iba a llegar lejos pero no iba a ser en el F.C. Barcelona: era imposible su adaptación.

Algunos excompañeros de aquel Cadete A al que se incorporó de inicio, como Iván Balliu, rememoraron para Goal aquellos momentos: "No hay muchas generaciones en la Masia que hayan estado tan unidas a lo largo del tiempo y todavía hoy nos reservamos una semanita juntos en Ibiza por lo menos". Icardi se integró en un equipo que vivía como una familia y en el que "quizá no éramos conscientes de donde estábamos y vivíamos la competencia de una forma muy sana, en el fútbol base siempre te dan oportunidades e intentábamos aprovecharlas cuando llegaban".

Oriol Romeu, jugador del Southampton, hoy aquejado por una grave lesión de tobillo, recuerda que "era muy suyo" en el aspecto personal. "Estaba siempre arropado por su familia" a pesar de vivir en la Masia "y se relacionaba lo justo", lo cual no ha evitado que el rosarino del Inter, a su vez, tenga un grato recuerdo de aquella etapa. "En alguna ocasión hemos coincidido y siempre ha venido a preguntarme por mí y por el Barcelona", buena prueba de que Icardi también se empapó de los valores de la Masia a pesar de que lo tuviera más complicado que el resto.

Uno de los grandes conocedores del funcionamiento de la Masía es el periodista Jaume Marcet, quien aduce que los motivos de esa falta de adaptación fueron "mo tanto por una cuestión personal como técnica". Icardi "era un prototipo de delantero muy de área, un excelente rematador con un gran juego aéreo, pero distinto a lo que se llevaba entonces en la Masia", más pendiente de otras facetas del juego. "No era un jugador demasiado combinativo ni que entendiera o participara en el juego, se le solía ver aislado y desconectado" en ocasiones a pesar de que "es uno de los mejores rematadores de cabeza que he visto en el fútbol formativo del Barcelona". Aun así, "no se le veía del todo cómodo en el juego, no enlazaba entre líneas ni caía a la banda sino que ofrecía un perfil más estático y en aquellos momentos se le pedía una movilidad que no tenía".

En su segunda temporada, además, Messi empezó a jugar como 'falso nueve' a las órdenes de Guardiola y, con él, todos los equipos de la base. Ello perjudicó, más si cabe, el juego de Icardi. Los entrenadores de la Masia les pedían a sus delanteros que "bajaran a la media a recibir y ofrecieran más cosas que meros remates a puerta", así que Icardi, infalible en el área, "quizá no estaba preparado para asumir estas tareas porque sus características eran otras". De hecho en su último año como azulgrana, la temporada 2010-2011, le sucedió lo mismo que a Zlatan Ibrahimovic en el primer equipo.

Su destino fue parecido a pesar de que Icardi hiciera las maletas ya en invierno con destino a la Sampdoria como cedido hasta final de temporada. Ya no regresaría, pues el club genovés pagaría los 400.000 euros que costaba su ficha federativa. En Italia, Icardi mantuvo sus espectaculares números con la Samp, lo que llamó la atención del Inter de Milán, que en verano de 2013 y previo pago de 13 millones de euros, se hizo con sus servicios. En la temporada 2019/20, el PSG decide ficharlo por 50. En el Barça, alguien dio en la diana: Icardi iba a triunfar, pero lejos de donde quería hacerlo.