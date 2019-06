Ibrahimovic: "Soy una leyenda, no puede haber otro Zlatan"

El delantero sueco de Los Angeles Galaxy habla para DAZN y asegura ser "la mayor amenaza de la MLS".

, delantero sueco de, aseguró este viernes que es él la, al tiempo que se autoconsideró "una leyenda".

"No soy una sorpresa, ya soy una leyenda. Me considero la mayor amenaza del campeonato, para cualquier rival. No hay posibilidad de que haya otro Zlatan. Veo muchos buenos jugadores, pero no me veo en ninguno de ellos porque no puede haber una sola versión de mí mismo. Cada jugador tiene su propia historia", aseguró el ex jugador del en declaraciones realizadas para DAZN.

Aunque 'Ibra' no tiene problemas en presumir de todo su talento, es incapaz de asegurar que a su equipo le alcanzará con su aporte para ganar el título en el fútbol de los . Así las cosas, afirmó: "¿La lucha por el título? Todos los partidos son abiertos. Todos los equipos pueden vencer a cualquier otro. No veo un favorito. Esa es la belleza de la MLS, es un campeonato muy equilibrado".

Ibrahimovic ha marcado ya 11 goles en 12 partidos disputados en el campeonato de la MLS, además de haber dado 3 asistencias en 1.080 minutos que lleva jugados en la campaña.