¿Retiro? Ibrahimovic avisa: "Recién estoy calentando"

El delantero sueco de Milan todavía no piensa en ponerle fin a su carrera, a pesar de que el próximo 3 de octubre cumplirá 39 años.

Zlatan Ibrahimovic, delantero del Milan, parece haber descartado la posibilidad de retirarse en el corto plazo y, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, aseguró: "Recién estoy calentando".

El ex , ​​Paris Saint-Germain y , entre otros, volvió al club italiano en diciembre, pero existe incertidumbre sobre su futuro. El entrenador Stefano Pioli quiere que el sueco siga en San Siro, mientras se habla de una transferencia al Monza de Silvio Berlusconi, un regreso a su país natal o un posible retiro cuando finalice la temporada 2019-20 de la .

Sin embargo, en un video publicado en sus redes sociales, Ibrahimovic expresó: "Si piensas que he terminado, que mi carrera pronto terminará. No me conoces. Toda mi vida tuve que luchar. Nadie creyó en mí, así que tuve que creer en mí mismo. Algunas personas querían quebrarme, pero solo me hicieron más fuerte. Otros querían explotarme; solo me hicieron más inteligente. ¿Y ahora crees que he terminado?".

"Para todos ustedes, solo tengo una cosa que decir: no soy como ustedes, porque no soy ustedes. ¡Soy Zlatan Ibrahimovic y recién estoy calentando!", concluye.

Ibrahimovic convirtió siete goles en 16 apariciones en la Serie A esta temporada, ayudando a Milan a recuperar un nivel que lo coloca en el sextu lugar de la liga italiana, a falta de dos partidos para el cierre del torneo.