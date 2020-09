Ibrahimovic, en cuarentena: El delantero del Milan da positivo en el test del Covid-19

Zlatan Ibrahimovic deberá permanecer en cuarentena, donde ya se encuentra en estos momentos, después de resultar positivo al test del Covid-19 al que se ha sometido junto al resto de jugadores del Milan antes de disputar el partido correspondiente a la tercera fase de clasificación de la ante el Bodø/Glimt noruego.

Según el comunicado del Milan, "Zlatan Ibrahimovic ha resultado positivo al tampón efectuado antes del partido ante el Bodø/Glimt" y añade que "informadas las autoridades sanitarias competentes, el jugador ha sido puesto en cuarentena en su domicilio".

En este aspecto, el club rossonero también confirma que no hay más casos de Covid-19 en la plantilla ya que "todos los otros tampones efectuados al equipo han resultado negativos".

Ibra ha confirmado a través de su cuenta en Twitter que, en efecto, es positivo por Covid-19 pero se lo ha tomado con un punto de humor.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea