Ian Smith: "No fracasé en Europa, más bien me fue bastante bien"

Primera División de Costa Rica: El nuevo refuerzo de Alajuelense le respondió a los que dicen que volvió de Europa porque no le fue del todo bien.

Ian Smith tuvo que salir a defenderse luego de que algunos críticos aseguraran que firmó con Alajuelense porque fracasó en el fútbol europeo.

"Eso son criterios de las personas. Pero no fue que no la pegué, ni tampoco que fracasé en Europa. Más bien me fue bastante bien, es más, cualquier persona puede venir acá (a ) y preguntar, el entrenador no quería que yo me fuera y por eso fue un poco complicada la negociación, él contaba conmigo", comenzó diciendo el lateral en una charla telefónica con La Mundialista.

Y agregó: "Yo he visto que se han dado comentarios negativos. También he visto que algunos periodistas preguntan que qué logré yo en tres años y pues la verdad logré mucho. Hay muchos que hablan sin saber, ellos pueden buscar o preguntarme a mi qué logré, a veces es un poco molesto pero ellos están en su derecho de comentar, ellos tendrán su forma de pensar pero yo sé muy bien porqué tomé la decisión que elegí".

Smith espera viajar para en los próximos días y sumarse a un equipo que se ubica segundo en el Clausura por detrás de Saprissa.