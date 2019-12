Hummels, en exclusiva: "El Inter juega contra el Barça, pero tiene todo hecho"

El central del Dortmund sabe que no dependen de ellos para pasar a octavos de la Champions aunque el Inter se la juegue ante el rival más fuerte.

Sobre la situación actual del Dortmund

“Solo miramos nuestras actuaciones y fueron muy cambiantes en la temporada. Pero nada está perdido todavía. Cuando encontremos nuestra forma y logremos una serie de victoria, podemos llegar rápidamente al lugar al que queremos estar en la tabla”.

“Sería bueno si fuera así y llegamos en plena forma cuando se deciden los títulos. Hasta entonces tenemos que quedarnos ahí arriba. En la ningún equipo realmente va muy hacia adelante. Esto se debe principalmente a que el nivel ha aumentado claramente. Los pequeños equipos ya no viajan a Dortmund o Múnich para salir derrotados. Se han vuelto mucho más fuertes táctica e individualmente y tienen un plan claro. Es por eso que los equipos conocidos pierden muchos más puntos”.

La falta de consistencia

“A veces tenemos que despertar un poco en el juego. El 4-0 contra Leverkusen suena claramente, pero tuvimos grandes problemas en los primeros 20 minutos. A veces vamos a los partidos y vemos cómo funciona. A veces, nos activamos solo cuando no hay otra manera. Si lo tenemos bajo control, podemos ser un equipo superior. Estamos en muy buen camino. Esto no es algo que cambie en uno o dos días. Tenemos que resolverlo por nosotros mismos. Cuando miras las sesiones de entrenamiento, ha habido un desarrollo en las últimas semanas: mentalidad, actitud y agudeza.

El mercado de invierno

Fui un fichaje de invierno, incluso en mi primer cambio al … Por lo tanto puede ser útil. Sin embargo, también podemos mejorar muchas cosas con la plantilla existente. Pero si podemos obtener algún jugador de clase individual en el mercado de invierno no hay nada en contra.

La situación en la

“Hemos jugado una sólida fase de grupos hasta ahora. Contra el fallamos en casa y no vimos recompensado nuestro buen desempeño con una victoria. Si hubiéramos hecho eso, no estaríamos en esta situación ahora. Tal vez ahora somos una pequeña víctima del plan de juego, ya que el Inter juega contra el rival del grupo supuestamente más fuerte, pero el Barça ya tiene todo hecho. Si ganamos ante el Slavia y terminamos el grupo con diez puntos, eso es muy bueno. Al mismo tiempo, dicho resultado también debe ser la autoimagen del Borussia . Si será suficiente o no, ya veremos.

El Slavia de Praga

“Lo ha hecho muy bien en todos los partidos de la Champions League hasta ahora. Empataron en Milán y Barcelona e incluso podrían haber ganado frente al Inter. Plantearon grandes problemas al Barça y a nosotros. Por eso sabemos que es un equipo realmente bueno. Por supuesto, su nombre no es tan grande y los medios siempre deben escribir de modo que una posible derrota, puesta en retrospectiva, pueda descartarse como una desgracia. De hecho, Praga es un muy buen equipo que definitivamente no nos facilitará la vida. Sabemos a lo que vienen y creo que no está tan mal cuando los fans también lo saben. Desde fuera todos dicen que tenemos que golearlos, pero el Slavia es realmente buena y merece reconocimiento.

Su rol

“Trato de asumir la responsabilidad. Especialmente en el campo donde verbalmente manejo, ordeno y animo. Ya es un problema en nuestro equipo que a veces estemos un poco callados. Por eso es muy importante que los líderes sigan adelante. Y también fuera del campo donde se debe desempeñar este papel positivamente y como modelo a seguir para las citas, entrevistas y sesiones de autógrafos.

Sus actuaciones tras volver al Dortmund

“La penúltima semana fue la primera más débil. Excepto eso, personalmente puedo estar realmente satisfecho. Entré bien e hice algunos partidos que no estuvieron mal. Mi error contra Barcelona y la expulsión en Berlín, por supuesto, estropean todo. Por lo tanto, me gustaría completar un muy buen año personal 2019, ya que 2018 para mí no fue tan bueno.

“En mi opinión, este año ha sido absolutamente satisfactorio. Luché en el Bayern después de estar en una situación difícil y gané el doble. En Dortmund recuperé inmediatamente el equilibrio.

Sus objetivos para 2020

“Mi gran objetivo es completar la buena primera mitad de la temporada 2019 y lograr un título. Queremos permanecer en las tres competiciones y estar en ellas en el tramo de la temporada cuando realmente son importantes”.