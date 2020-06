Hugo Sánchez: "Ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid"

El exdelantero mexicano confesó que tuvo chequera abierta a su llegada con los Potros de Hierro.

Cualquier equipo del mundo desea tener a los mejores jugadores, y más cuando estos son catalogados como los más grandes de la historia. Por ello, cuando el Atlante tuvo la oportunidad de fichar a Hugo Sánchez, la directiva no pensó dos veces en darle un jugoso contrato.

Sánchez, quien es, bajo muchas miradas, el mejor jugador mexicano de la historia, tuvo un fugaz paso por los Potros de Hierro después de vestir la camiseta del Real Madrid. Por ello, los Azulgranas consintieron al Pentapichichi para unirlo a su escuadra.

“Pues sí, después del Mundial. Los dueños eran Televisa, Emilio Azcárraga me mandó llamar y me dice: ‘Hugo ¿quieres seguir jugando o quieres ser vicepresidente aquí de Televisa de cualquier puesto que quieras?’ No, quiero seguir jugando. '¿Qué equipo es quieres?' América no porque ya estuve, no porque va muy poquita gente al Azteca; en el , el Atlante es un equipo especial que está siendo dirigido por este argentino (La Volpe), ‘No te preocupes', me dijo. '¿Quieres ir?' Y él mandó llamar al Güero Burillo, que era el que controlaba los tres equipos", sentenció Hugol en ESPN.

“Le dice ‘Hugo quiere seguir jugando así que Alejandro, arréglate con él y págale lo que quiera'. Entonces ya, llegué a un acuerdo y fue mi mejor contrato, ganaba más en el Atlante que en el , imagínate dos temporadas, puse en la cláusula de que si hay una oferta para un equipo extranjero terminando mi primer temporada me puedo marchar, y fue lo que vivimos juntos en ”, añadió el histórico goleador mexicano.