Hugo Borst aboga por un nombre especial en la selección holandesa

Hugo Borst lleva toda la temporada disfrutando del juego de Bryan Linssen, uno de los jugadores clave del NEC, tercero en la clasificación. El columnista del Algemeen Dagblad aboga incluso por que el seleccionador Ronald Koeman lo convoque para la selección holandesa.

Sin embargo, en su artículo del lunes, Borst se muestra un poco cínico con respecto a Linssen, que ya tiene 35 años: «Pero si vamos a seleccionar a chicos traviesos para la selección holandesa, ¿no deberíamos incluir también a los Benidorm Bastards?», se pregunta en voz alta el seguidor del fútbol de Rotterdam.

Linssen es un jugador de 35 años «al que todos apreciamos», concluye Borst poco después de la victoria por 0-2 del NEC sobre el Excelsior. «Nunca ha jugado en una selección nacional. Sus clubes, en orden: Fortuna Sittard, MVV, VVV, SC Heracles, FC Groningen, Vitesse, Feyenoord, Urawa Red Diamonds y NEC».

En opinión de Borst, Linssen aún no ha alcanzado su techo a pesar de su edad. «Su posición es diferente a la de Kees Smit. Es un delantero», afirma Borst, quien sí espera que Smit, internacional en una sola ocasión, siga en el punto de mira de Koeman de cara al Mundial de este verano.

Borst está algo preocupado por la línea de ataque de la Oranje, sobre todo en comparación con las principales selecciones que participan en el Mundial. «Linssen tampoco es excepcional, pero hay que fijarse bien, sobre todo en la amplitud de juego. Sus estadísticas son buenas. Tiene, algo poco habitual en la Oranje, profundidad en su juego. Bryan marca con mucha regularidad y tiene una ética de trabajo extremadamente alta».

«Es inteligente, astuto, con empujones imperceptibles, y sí, ya oigo decir al cuerpo técnico de la selección: no pasó de una final perdida de la Conference League», se refiere Borst a la final de 2022, cuando Linssen cayó con el Feyenoord por 1-0 ante el AS Roma. «Y Linssen es afable, risueño, sociable, servicial. Prácticamente todo lo que le falta a Wout Weghorst».

Por último, Borst señala que Linssen, con solo 1,70 metros de altura, es mucho más fuerte de cabeza que Weghorst, que mide 1,97 metros. «A mí también me parece bien que lo incluyan. Pero si ya queremos ser inclusivos, seleccionador: piensa en Bryan Linssen».