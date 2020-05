“Hubo un incendio en el hotel e Ibrahimovic me obligó a llevar su maleta”

La anécdota es contada por Steven Pienaar, compañero de habitación del sueco en el Ajax.

Se sabe que Zlatan Ibrahimovic es un tipo muy particular tanto dentro como fuera del campo de juego. Y Steven Pienaar, su compañero de habitación en la época del , lo ratificó contando varias anécdotas del sueco. La más sorprendente: el día que el ex- e Inter, entre otros equipos, lo obligó a llevarle la maleta en el medio de un incendio.

“Hubo un incendio en el hotel e Ibrahimovic me obligó a llevar su maleta”, recordó el sudafricano en una entrevista con The Athletic. Y dio luego más detalles del episodio: “Un día a la una de la mañana, el médico nos despertó, advirtiendo que el autobús estaba ardiendo. Estaba justo debajo de nuestra ventana. Tuvimos que coger nuestras maletas y salir de la habitación. Tomé mi bolso, pero Zlatan me dijo ´no te vayas, tienes que llevar mi maleta también´. Luego volvimos a dormir, pero lo hice con los ojos abiertos, no podía”.

Pienaar, quien luego pasó por el , el , el y el Sunderland, reveló también que Zlatan solía darle patadas en la habitación: “Zlatan y yo teníamos camas juntas y no había mucho espacio. A veces, sin ninguna razón, comenzó a patearme. No tengo idea de por qué”.

Eso sí, el africano, ya retirado, se quedó con un buen recuerdo del futbolista del Milan: “Él era un buen tipo. A menudo jugábamos en la Playstation. Fueron buenos tiempos”.