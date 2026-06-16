Ghana visita Toronto para enfrentar a Panamá en un partido del Grupo L, que marcará el debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

La selección ghanesa, liderada por jugadores que brillan en Europa, busca reafirmar su estatus como potencia mundial.

¿Cuándo se juega Ghana vs. Panamá?

Calendario de Ghana en la Copa del Mundo 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 23 de junio de 2026 Inglaterra vs. Ghana Estadio Gillette, Foxborough Entradas 27 de junio de 2026 Croacia vs. Ghana Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

Partidos de Panamá en el Mundial

Fecha Calendario Lugar Entradas 18 de junio de 2026 Ghana vs. Panamá BMO Field, Toronto Entradas 24 de junio de 2025 Panamá vs. Croacia BMO Field, Toronto Entradas 27 de junio de 2026 Panamá vs. Inglaterra Estadio MetLife, East Rutherford Entradas

¿Cómo comprar entradas para Ghana vs. Panamá?

Ya terminaron los sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ghana-Panamá?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el torneo de 2026, la FIFA ha establecido precios variables: desde 60 $ en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ en la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150 $ - 280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

Los precios pueden variar según la demanda. Toronto es un destino internacional y este partido es clave para ambas naciones, por lo que se prevé alta demanda local.

Todo lo que necesitas saber sobre el BMO Field

El recinto de Ontario, designado oficialmente como Toronto Stadium (conocido comercialmente como BMO Field) para el torneo, es el primer estadio de fútbol de Canadá y un símbolo de la identidad futbolística del país.

Ubicado en Exhibition Place, junto al lago Ontario, el estadio fue remodelado recientemente con una inversión de 158 millones de dólares para estar a la altura del evento. Posee una cubierta estilo Premier League que protege las gradas este, oeste y sur, manteniendo la conexión con el horizonte urbano.

Su diseño íntimo acerca a los aficionados al terreno de juego, y cuenta con pantallas LED en las cuatro esquinas, la pantalla de alta definición al aire libre más grande del país.

Para el Mundial 2026 se ha ampliado a 45 000 asientos, añadiendo 17 756 localidades temporales en las gradas norte y sur.

Para mejorar la experiencia, se añadió un vestíbulo perimetral, palcos VIP renovados (incluido el Tunnel Club) y un campo híbrido con tecnología SubAir, listo para los seis partidos programados.

Qué esperar del Ghana-Panamá



