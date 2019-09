Horarios y canales de transmisión de la fecha 11 de la Liga Águila 2019-II

A continuación te presentamos los canales y horarios de todos los encuentros de la undécima fecha del segundo semestre en el FPC.

La Liga Águila 2019 II continúa con nuevas emociones en su fase Todos contra Todos. La undécima fecha marca la segunda mitad del campeonato, con equipo peleando por la punta del torneo o ratificando su clasificación a Cuadrangulares, otros luchando por ingresar entre los ocho y alguno más por no quedarse al margen de la fiesta e incluso, por no descender.

La jornada se disptará entre viernes y martes, siendo vs. Santa Fe, vs. Cúcuta Deportivo, vs. Pasto y vs. , los juegos más sobresalientes.

En Goal te presentamos toda la información que debes conocer previo a los compromisos del fin de semana, su horario, canal y cómo verlo por internet.

VIERNES 13/09

Bucaramanga vs Rionegro

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:30 horas Win Sports Win Sports Online

SÁBADO 14/09

U. Magdalena vs. Tolima

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 15:15 horas Win Sports Win SportsOnline

Once Caldas vs. Santa Fe

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:00 horas RCN TV RCN TV Online

Equidad vs Patriotas

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:30 horas Win Sports Win Sports Online

Nacional vs Cúcuta

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 19:45 horas Win Sports Win Sports Online

DOMINGO 15/09

Jaguares vs. América

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 15:30 horas Win Sports Win Sports Online

Millonarios vs. Pasto

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:00 horas RCN TV RCN TV Online

vs Medellín

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:45 horas Win Sports Win Sports Online

Huila vs Junior

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 20:00 horas Win Sports Win Sports Online

MARTES 17/09

Cali vs A. Petrolera