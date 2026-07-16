Horarios de inicio del Mundial 2026 de hoy: calendario completo en hora del Este (ET)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha apoderado por completo de Norteamérica, ofreciendo un enorme escaparate de fútbol con 48 selecciones en Estados Unidos, Canadá y México. Con el torneo en pleno apogeo, ya hemos dejado atrás oficialmente los intensos cuartos de final y las semifinales, y solo queda el desenlace definitivo de este torneo de un mes: el partido por el tercer puesto y la final del Mundial.

Para los aficionados que siguen el torneo desde la zona horaria del Este (ET), el calendario de retransmisiones sigue siendo absolutamente ideal. Los espectadores de la ET disfrutan de una programación perfectamente situada entre la tarde y el prime time del fin de semana. Como el empate ya no es una opción, cualquier partido que siga igualado tras 90 minutos irá a una emocionante prórroga y a una posible tanda de penaltis a muerte súbita.

Entender los horarios de inicio del país anfitrión en la zona horaria del Este permite a los aficionados planificar a la perfección sus horarios de visualización y sus apuestas en directo. Para dar a tu perfil de jugador el mayor impulso posible desde tu primer depósito, usar un cupón promocional activo es una estrategia inteligente. Consulta nuestra guía dedicada para activar tus recompensas a través de nuestro código promocional de Melbet.

A continuación, la guía definitiva de GOAL sobre las franjas horarias recurrentes de la fase eliminatoria y el calendario exacto en ET para los partidos decisivos que quedan esta semana.









Las franjas horarias diarias estándar del Mundial 2026 (ET)

Durante la enorme fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver tanta acción en directo como sea posible. Si estás organizando tu jornada de teletrabajo o planeando tu tiempo de sofá, estas son las franjas que debes marcar en tu reloj:

La franja temprana: 12:00 PM ET / 1:00 PM ET (Perfecta para un partido en la pausa para comer)

La franja de tarde: 3:00 PM ET / 4:00 PM ET / 5:00 PM ET (Perfecta para verlo después del trabajo)

La franja de prime time: 7:00 PM ET / 8:00 PM ET / 9:00 PM ET (Grandes partidos nocturnos)

La franja nocturna: 10:00 PM ET / 11:00 PM ET / 12:00 AM ET (Ciudades anfitrionas de la Costa Oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver)

📅 Mundial 2026: calendario de semifinales y finales (hora del Este)

La lista se ha reducido a las cuatro últimas selecciones de élite. Este es el calendario actualizado de televisión y streaming desde principios de esta semana hasta el pitido final del domingo, detallado en hora del Este (ET):

Fecha Partido Hora de inicio (ET) Estadio / Ciudad anfitriona Plataformas de retransmisión (EE. UU.) Mar., 14 de julio Francia 🇫🇷 0–2 España 🇪🇸 (Semifinal 1) 3:00 PM Dallas Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Mié., 15 de julio Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1–2 Argentina 🇦🇷 (Semifinal 2) 3:00 PM Atlanta Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Jue., 16 de julio (Hoy) Día de descanso: no hay partidos programados — — — Vie., 17 de julio (Mañana) Día de descanso: no hay partidos programados — — — Sáb., 18 de julio Francia 🇫🇷 vs. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (Partido por el tercer puesto) 5:00 PM Miami Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock Dom., 19 de julio España 🇪🇸 vs. Argentina 🇦🇷 (Final del Mundial) 3:00 PM NY/NJ Stadium FOX / Telemundo / Fubo / Peacock

Los bloques horarios diarios estándar del Mundial 2026 (ET)

Durante la enorme fase de grupos de 72 partidos, los encuentros se distribuirán a lo largo del día para que los aficionados puedan disfrutar de la mayor cantidad posible de acción consecutiva. Si estás intentando cuadrar tu horario laboral en la Costa Este o planificar tu calendario, estas son las franjas recurrentes que debes tener en cuenta:

La franja de la pausa para comer (12:00 PM / 1:00 PM ET): Perfecta para ponerla en un segundo monitor mientras vacías los correos de la mañana o te tomas un auténtico descanso al mediodía.

La franja de media tarde (3:00 PM / 4:00 PM ET): Una distracción ideal a mitad del día para cerrar la jornada laboral acompañada del mejor fútbol internacional.

La cartelera de prime time (6:00 PM / 7:00 PM / 8:00 PM ET): Grandes partidos nocturnos, con encuentros del país anfitrión en horario de máxima audiencia.

La franja nocturna (9:00 PM / 10:00 PM / medianoche ET): Partidos de madrugada organizados por ciudades de la Costa Oeste como Los Ángeles, Seattle y Vancouver.









Dónde ver los partidos en streaming en la Costa Este

Si vas a prescindir de la televisión por cable antes del partido inaugural, tienes varias opciones principales para asegurarte retransmisiones en alta definición:

Fubo (opción prémium): Reúne todas las cadenas en inglés y español ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ) e incluye almacenamiento ilimitado en la nube para DVR si necesitas grabar un partido de tarde mientras estás atascado en la oficina. Peacock (centro en español): Emite en directo los 104 partidos en español a través de Telemundo Deportes y Universo por 10,99 $/mes (nivel Premium). FOX One y Tubi (plataformas en inglés): El nuevo servicio de suscripción independiente de FOX ofrecerá cada minuto de acción en streaming, mientras que su plataforma gratuita de streaming, Tubi , contará con repeticiones de partidos las 24 horas y una sección de resúmenes a la carta completamente gratis.