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FIFA World Cup 2026 Venues - Los Angeles StadiumGetty Images Sport
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Horarios de hoy del Mundial 2026: calendario completo en hora del Pacífico (PT)

World Cup

Guía completa para ver todos los partidos del Mundial en directo en la zona horaria del Pacífico.

Ya casi se siente la emoción y el olor de la comida del estadio. Pero antes de que llenes la nevera y te despejes de todo lo que tengas que hacer hoy, recordemos que la Copa Mundial de la FIFA 2026 empezará oficialmente el jueves 11 de junio de 2026.


Aunque hoy no haya partidos en directo, la programación de retransmisiones y el calendario ya están confirmados. Como el torneo se celebra en Norteamérica (EE. UU., Canadá y México), los aficionados de la costa oeste disfrutarán de una gran ventaja logística.

Olvídate de madrugar o de ver los partidos a escondidas bajo el escritorio, como pasaba con torneos en Europa o Asia. En la costa oeste (PT), podrás disfrutar de cafés mañaneros con un partido, almuerzos con otro y dobles encuentros en prime time por la noche.

A continuación, la guía definitiva de GOAL con los horarios habituales del torneo y el calendario exacto en hora del Pacífico para la tan esperada semana inaugural.



📅 Copa del Mundo 2026: Calendario de partidos de la semana inaugural (hora del Pacífico)

Fecha

Enfrentamiento

Hora de inicio (hora del Pacífico)

Sede / Ciudad anfitriona

Canales de retransmisión

Jueves 11 de junio

México vs. Sudáfrica

12:00 p. m.

Estadio de la Ciudad de México

FOX, Tubi 4K / Univision


Corea del Sur vs. Chequia

19:00

Estadio de Guadalajara

FS1 / Universo

Viernes 12 de junio

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina

12:00 h (mediodía)

Estadio de Toronto

FOX / TSN


Estados Unidos vs. Paraguay

18:00

Estadio SoFi (Los Ángeles)

FOX / Peacock

Sábado 13 de junio

Qatar contra Suiza

12:00 h (mediodía)

Área de la Bahía de San Francisco

FOX


Brasil vs. Marruecos

15:00

Nueva York y Nueva Jersey

FS1


Haití vs. Escocia

18:00

Estadio de Boston

FS1


Australia vs. Turquía

21:00

BC Place (Vancouver)

FOX

Domingo 14 de junio

Alemania vs. Curaçao

10:00

Estadio de Houston

FOX


Países Bajos vs. Japón

13:00

Estadio de Dallas

FOX


Costa de Marfil vs. Ecuador

16:00

Estadio de Filadelfia

FS1


Suecia vs. Túnez

19:00

Estadio de Monterrey

FS1

Horarios diarios estándar de la Copa del Mundo 2026 (hora del Pacífico):

Durante la fase de grupos, con 72 partidos, los encuentros se repartirán a lo largo del día para que los aficionados puedan ver el mayor número posible de partidos seguidos. Si vives en la costa oeste y quieres organizar tu agenda, estos son los horarios habituales que debes marcar:

  • Franja de café matutino (9:00/10:00 a. m., hora del Pacífico): ideal para tenerla en un segundo monitor mientras revisas el correo.
  • La ventana de la pausa para comer (12:00 / 13:00 PT): ideal para ver dobles partidos de alto nivel mientras almuerzas.
  • La ventana «Después del trabajo» (16:00 / 17:00 PT): disfruta de la segunda parte al final de la jornada.
  • Sesión de prime time (19:00, 20:00 o 21:00 PT): partidos estrella con las selecciones anfitrionas en Los Ángeles, Seattle y Vancouver.



Dónde ver los partidos en streaming en la costa oeste

Si planeas prescindir de la TV por cable, estas plataformas ofrecen la mejor transmisión digital:

  1. Fubo (para los amantes del deporte): incluye todas las cadenas esenciales en inglés y español (FOX, FS1, Telemundo, Universo) y ofrece DVR en la nube ilimitado para grabar partidos.
  2. Peacock (centro de contenidos enespañol): emite los 104 partidos en directo por 10,99$al mes (plan Premium).
  3. FOX One y Tubi (opciones gratuitas e independientes): la aplicación premium de FOX, FOX One, transmitirá cada minuto de juego directamente al consumidor, mientras que su servicio gratuito, Tubi, contará con un centro dedicado al Mundial con repeticiones 24/7 y resúmenes bajo demanda.

📺 Nota sobre el streaming en 4K: Para disfrutar del partido de la selección de EE. UU. en el SoFi Stadium en 4K, asegúrate de tener una conexión Wi-Fi estable de al menos 25 Mbps y evita así pixelaciones o buffering cuando el árbitro consulte el VAR.

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