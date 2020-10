Horarios y canales de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2020

A continuación te contamos al detalle la programación de la próxima fecha del rentado colombiano.

La Liga BetPlay 2020 regresó después de la cuarentena, con el calendario de este semestre más apretado por los seis meses de suspensión y poco tiempo disponible para completar las 20 jornadas de la fase regular y clasificar a ocho equipos hacia los Playoffs.

La fecha 13 se disputará entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, con los duelos vs. Junior, vs. Patriotas y vs. Águilas Doradas como platos principales de la jornada

En Goal te presentamos toda la información que debes conocer previo a los compromisos del fin de semana, su horario, canal y cómo verlo por internet.

SÁBADO 10/10

Equidad vs.

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 14:00 horas Win Sports Win Sports Online

Pereira vs. Envigdo

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 16:00 horas Win Sports Win Sports Online

Pasto vs. Cali

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 18:05 horas Win Sports + Win Sports Online

Nacional vs. Junior

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 20:10 horas Win Sports + Win Sports Online

DOMINGO 11/10

Cúcuta vs. Tolima

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 14:00 horas Win Sports Win Sports Online

B. Chicó vs. Medellín

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 16:00 horas Win Sports Win Sports Online

América vs. Patriotas

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 18:05 horas Win Sports + Win Sports Online

Millonarios vs. Águilas Doradas

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 20:10 horas Win Sports + Win Sports Online

LUNES 12/10

A. Petrolera vs. Bucaramanga

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 18:05 horas Win Sports Win Sports Online

Jaguares vs. Santa Fe